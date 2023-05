Ligas europeias: os campeões, rebaixados e classificados à Champions

A rodada do último fim de semana no futebol europeu reservou fortes emoções. Além dos títulos de Bayern de Munique na Alemanha (com um tropeço histórico do Borussia Dortmund) e do PSG na França, duelos quentes definiram vagas nas competições europeias e também o rebaixamento.

A Premeir League chegou ao fim com o rebaixamento de Leicester e Leeds United. Na Espanha, a Real Sociedad consolidou a quarta posição e cravou seu retorno à Liga dos Campeões depois de dez temporadas. Na Itália, a torcida do Milan celebrou mais uma presença na Champions, enquanto a Juventus ficará de fora pela primeira vez desde a temporada 2011/2012.

Das 26 vagas diretas à fase de grupos, resta apenas aquela destinada ao campeão da Liga Europa – Roma e Sevilla fazem a final em Budapeste, na próxima quarta-feira, 31, às 16h (de Brasília).

Confira o cenário das cinco grandes ligas europeias:

Premier League

Briga pelo título: o Manchester City consolidou a conquista após 36 rodadas. Com a derrota para o Brentford na última rodada, os Citizens encerraram a corrida com 89 pontos, cinco a mais que o Arsenal.

Competições europeias: apesar da decepção pela perda do titulo, o Arsenal celebra o retorno à Champions League, bem como o Newcastle. O Manchester United. Liverpool e Brighton, quinto e sexto colocados, respectivamente jogarão a Liga Europa. O Aston Vila ficou com a vaga na Conference League, enquanto Tottenham e Chelsea não disputarão torneios continentais.

Rebaixamento: Leeds e Leicester se juntaram ao Southampton e jogarão a Championship em 2024. O Everton venceu o Bournemouth e escapou na última rodada.

Artilharia: Erling Haaland, do City, terminou com 36 gols, o recorde histórica da Premier League

1. Manchester City- 89 pontos (CAMPEÃO)

2. Arsenal – 84 pontos

3. Manchester United – 75 pontos

4. Newcastle – 71 pontos

5. Liverpool – 67 pontos

6. Brighton – 62 pontos

Serie A

Briga pelo título: o Napoli garantiu o fim de um jejum de 33 anos ainda na 33ª rodada. Restando uma partida, a equipe tem 87 pontos, 16 a mais que a vice-campeã Lazio.

Competições europeias: com o triunfo por 1 a 0 em cofronto direto com a Juventus, o Milan se juntou a Napoli, Lazio e Inter de Milão e consolidou vaga na Champions League. Colados, Atalanta, Roma e a Velha Senhora ainda brigam pelas vagas na Europa League (quinto e sexto lugar) e Conference (sétimo). A Juve perdeu dez pontos em razão de uma denúncia de fraude fiscal e ficou fora da Champions pela primeira vez em 12 anos.

Rebaixamento: a Cremonese se juntou à tradicional Sampdoria e foi a segunda rebaixada da temporada. Na rodada final, Spezia e Hellas Verona, empatados em 31 pontos, disputam a última vaga. Ambos jogam fora de casa, o Spezia contra a Roma e o Verona contra o Milan.

Artilharia: Victor Osimhen, do Napoli, tem 25 gols, seguido por Lautaro Martínez, da Inter, com 21.

1. Napoli – 87 pontos (CAMPEÃO)

2. Lazio – 71 pontos

3. Inter – 69 pontos

4. Milan – 67 pontos

5. Atalanta – 61 pontos

6. Roma – 60 pontos

7. Juventus – 59 pontos

La Liga

Continua após a publicidade

Briga pelo título: o Barcelona consolidou seu 27º título com quatro rodadas de antecedência.

Competições europeias: Real Madrid, Atlético e Real Sociedad já estão classificados à Liga dos Campeõs; enquanto Villarreal e Betis disputarão a Liga Europa. A briga pelo sétimo posto, que dá vaga à Conference League, tem seis concorrentes: Osasuna (50), Athletic Bilbao (50). Girona (49) e Sevilla (49) e Mallorca (47).

Rebaixamento: o lanterna Elche e o Espanyol já estão na segunda divisão. Mais seis times lutam para não ocupar o posto restante: Valladolid (39). Celta de Vigo (40), Almería (40), Valencia (41), Getafe (41) e Cádiz (41).

Artilharia: Robert Lewandowski é o “pichichi” com 23 gols, seguido por Karim Benzema, com 18.

1. Barcelona – 88 pontos (CAMPEÃO)

2. Real Madrid – 77 pontos

3. Atlético de Madri – 76 pontos

4. Real Sociedad – 68 pontos

5. Villarreal – 63 pontos

6. Betis – 59 pontos

7. Osasuna – 50 pontos

Ligue 1

Briga pelo título: o PSG empatou com o Strasbourg por 1 a 1, com um gol de Lionel Messi e se isolou como maior campeão francês, com 11 taças. Restando uma rodada, a equipe da capital chegou a 85 pontos, quatro a mais que o Lens.

Competições europeias: apenas os dois primeiros colocados (PSG e Lens) conquistaram vaga direta na fase de grupos da Champions League. O Olympique de Marselha jogará a fase preliminar. O Lille tomou a vaga pela Liga Europa, que segue aberta. Atualmente, o Rennes ocupa o posto de Conference League, mas briga com o Monaco. O Lyon tem chance remota de buscar a última vaga.

Rebaixamento: Ajaccio, Troyes e Angers já estão rebaixados. O Nantes (33) briga com o Auxerre (35) pela última vaga de salvação.

Artilharia: a rodada final definirá o artilheiro: Mbappé lidera com 28 gols, seguido por Lacazzette, do Lyon, com 27.

1. PSG – 85 pontos (CAMPEÃO)

2. Lens – 81 pontos

3. Olympique de Marselha – 73 pontos

4. Lille – 66 pontos

5. Rennes – 65 pontos

6. Monaco – 65 pontos

Bundesliga

Briga pelo título: em uma disputa emocionante e histórica, o Bayern tomou o título do Borussia Dortmund na última rodada ao bater o Colônia por 2 a 1 com gol de Jamal Musiala no fim. O time aurinegro precisava apenas de uma vitória diante do Mainz para encerrar um jejum de 10 anos, mas ficou no empate em 2 a 2. O título foi definido no saldo de gols.

Competições europeias: o Union Berlim se juntou a Bayern, Dortmund e RB Leipzig e tornou-se o primeiro time da antiga Alemanha Oriental (já existente na época) a se classificar à Champions. O Freiburg se garantiu na Liga Europa, enquanto o Bayer Leverkusen, jogará a Conference League.

Rebaixamento: três times tradicionais fecharam a temporada no buraco. O Hertha Berlim e o Schalke 04 foram rebaixados de forma direta, enquanto o Sttutgart disputará o playoff contra o Hamburgo.

Artilharia: Niclas Fülkrugg, do Werder Bremem, lidera com 16 gols, seguido por Nkinku, do Leipzig, com 14

1. Bayern de Munique – 71 pontos (CAMPEÃO)

2. Borussia Dortmund – 71 pontos

3. RB Leipzig – 63 pontos

4. Union Berlim – 62 pontos

5. Freiburg – 59 pontos

6. Bayer Leverkusen – 50 pontos