‘Liga saudita será 5ª mais competitiva do mundo’, diz Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo voltou a sorrir. A serviço da seleção portuguesa, agora dirigida por Roberto Martínez, o atacante de 38 anos concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, 22, e se disse plenamente satisfeito com a vida na Arábia Saudita, onde atua pelo Al-Nassr, depois de uma fase “menos boa” que o levou a deixar o Manchester United.

A lenda do futebol mundial surpreendeu ao dizer que enxerga potencial para que a liga saudita se torne uma das melhores do mundo em pouco tempo. “Estou num campeonato muito competitivo. Deviam olhar para o campeonato saudita de forma diferente. É óbvio que não é como a Premier, estaria mentindo se dissesse isso, mas é competitivo. Estou surpreendido de forma positiva”, disse.

“Tem equipas boas, é equilibrado, os jogadores árabes são bons, os estrangeiros dão qualidade. Possivelmente vai ser, dentro de 5 a 6 anos, se continuarem este plano, a 4ª ou 5ª liga mais competitiva do mundo. Estou muito feliz, bem rodado, com bastantes minutos pronto para jogar”, afirmou Cristiano. O Al-Nassr ocupa a segunda colocação do Campeonato, um ponto atrás do rival Al-Ittihad, dos brasileiros Marcelo Grohe e Romarinho, que já viraram “carrascos” de Cristiano.

Cristiano Ronaldo admitiu que pensou em se aposentar da seleção portuguesa depois das frustrações vividas na Copa do Catar, na qual terminou na reserva, mas se disse totalmente revitalizado e motivado para o próximo ciclo. Portugal abre as Eliminatórias da Eurocopa de 2024 nesta quinta-feira, 23, em casa, contra Liechtenstein.

O veterano citou a sua conflituosa saída do Manchester United como uma fase “menos boa” de sua carreira, mas não demonstrou mágoas. “Tudo o que acontece na vida tem uma razão de acontecer. Agradeço, muitas das vezes, passar por algumas coisas para poder ver quem está do meu lado e quem quer o bem do Cristiano. E é verdade que houve uma fase menos boa na minha carreira, em nível pessoal e depois profissional”, disse.

“Não há tempo para arrependimentos nesta vida, ela segue, sempre. Aprendemos, fazendo o bem ou não: faz parte da nossa evolução como seres humanos. Quando estamos no topo da montanha, não conseguimos ver o que está na parte de baixo. Foi uma aprendizagem bastante grande, até para mim. Nunca passei pelo que passei nesses meses, admito. E agradeço ter passado por isso e a todos que me ajudaram. Estou um homem melhor.”