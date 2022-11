Liga Europa terá Barcelona x Manchester United; veja os jogos dos playoffs

Oito títulos de Liga dos Campeões estarão em campo no duelo “peso-pesado” entre Barcelona e Manchester United – só que o confronto será válido apenas pelos playoffs da segunda competição mais importante da Uefa, a Liga Europa. Em sorteio nesta segunda-feira, 7, os dois gigantes caíram frente a frente e vão disputar uma vaga nas oitavas de final do torneio. A partida de ida acontece em 16 de fevereiro, no Camp Nou, e a volta, no dia 23, em Old Trafford.

Pentacampeão da Champions, o Barça ficou apenas em terceiro no seu grupo, atrás de Bayern de Munique e Inter de Milão, e por isso foi “rebaixado” de competição. Já o tricampeão United disputou a Liga Europa desde o início, mas ficou apenas em segundo lugar da sua chave, atrás da Real Sociedad.

Nos playoffs da Liga Europa, os segundos colocados dos grupos são sorteados contra os terceiros colocados que vieram da Champions. Os oito vencedores avançam para as oitavas de final, onde enfrentarão os primeiros colocados das chaves da Liga Europa, em duelos que serão definidos por novo sorteio.

Os times que venceram suas chaves e já estão garantidos nas oitavas de final são os espanhóis Betis e Real Soceidad, o inglês Arsenal, o turco Fenerbahçe, o belga Union SG, o holandês Feyenoord, o alemão Freiburg e o húngaro Ferencváros.

Veja os duelos dos playoffs da Liga Europa:

*Jogos nos dias 16 e 23 de fevereiro. O time à esquerda faz o primeiro jogo em casa

Barcelona-ESP x Manchester United-ING

Juventus-ITA x Nantes-FRA

Sporting-POR x Midtjylland-DIN

Shakhtar Donetsk-UCR x Rennes-FRA

Ajax-HOL x Union Berlin-ALE

Bayer Leverkusen-ALE x Monaco-FRA

Sevilla-ESP x PSV-HOL

Red Bull Salzburg-AUS x Roma-ITA

