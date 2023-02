Liga Europa: Barcelona e Manchester United empatam no Camp Nou

Barcelona e Manchester United empataram em 2 a 2, nesta quinta-feira, 16, no Camp Nou, em jogo de ida pela primeira fase de mata-mata da Liga Europa. Os gols da partida foram marcados por Marcos Alonso e Raphinha do lado espanhol e Marcus Rashford e Jules Koundé (contra) do lado inglês.

Em grande fase, as duas equipes entraram em campo buscando avançar no torneio continental. Líder do espanhol e invicto desde outubro, o Barça ainda contou com a força de sua torcida. Do outro lado, o United também chegou em fase positiva: apenas uma derrota após a Copa do Mundo.

No duelo, quem abriu o marcador foram os donos da casa, quando Marcos Alonso cabeceou após escanteio cobrado por Raphinha, aos 5 minutos do tempo final. Porém dois minutos depois, foi a vez de Fred encontrar Marcus Rashford, que tocou na saída de Ter Stegen e empatou, em seu 11º gol no ano.

Demorou pouco para os ingleses tomarem a frente do placar. Em um cruzamento na área, aos 14 minutos do tempo final, Jules Koundé empurrou contra o próprio patrimônio. O empate catalão, no entanto, foi conquistado quando o jogo já se aproximava do fim, aos 31 minutos do segundo tempo. Raphinha finalizou da fora e a bola parou no fundo do gol de De Gea, após Lewandowski tentar o desvio, errar a bola e atrapalhar o arqueiro.

O brasileiro foi substituído pouco depois e deixou o campo bastante irritado, falando palavrões. O técnico Xavi, no entanto, colocou panos quentes. “Entendo muito bem a irritação de Raphinha. Eu também me irritava quando saía, mas faço pelo bem do time e não para prejudicar ninguém. Ele veio se desculpar depois, mas não é preciso. É normal ter raiva”, declarou Xavi, em entrevista ao canal Movistar.

O jogo de volta está marcado para a próxima quinta-feira, 23, no Old Trafford, em Manchester. Quem vencer, avança e segue sonhando com o título europeu.