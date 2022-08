Liga Europa 2022/2023: como ficaram os grupos após sorteio da Uefa

Foram definidos nesta sexta-feira, 26, os grupos da temporada 2022/2023 da Liga Europa, em sorteio realizado em Istambul, na Turquia. A primeira fase terá início em 8 de setembro e a decisão será em 31 de maio de 2023, na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria. O Manchester United de Casemiro e Cristiano Ronaldo, o Arsenal, de Gabriel Jesus, e a Roma de José Mourinho aparecem como principais candidatos.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Outra atração é o Fenerbahce, do técnico Jorge Jesus, que estava no pote 3, mas escapou dos principais favoritos no sorteio. O time turco está no Grupo B, ao lado de Dínamo de Kiev (Ucrânia), Rennes (França) e AEK Larnaca (Chipre).

O Arsenal não deu tanta sorte e caiu no grupo A ao lado do tradicional PSV, da Holanda. A Roma também fará um confronto interessante com o Real Betis, da Espanha, no grupo C, enquanto o United tem como principal adversário a Real Sociedad, da Espanha, no E.

Caso efetivamente siga em Old Trafford (ainda há rumores sobre sua saída), Cristiano Ronaldo, o “Mister Champions league’ poderá viajar para Moldávia e Chipre na fase de grupos contra Sheriff e Omonoia, respectivamente. Apenas o primeiro colocado de cada chave avança diretamente às oitavas de final.

Desta vez, o Sevilla, maior campeão do torneio com seis taças (2006, 2007, 2014, 2015, 2016 e 2020), não está na disputa. Em 52 edições, clubes da Espanha somaram 13 conquistas; na sequência aparecem Inglaterra e Itália (9), e a Alemanha, que com a conquista do Frankfurt, no ano passado, chegou a sete.

Como na Liga dos Campeões, a corrida começa com 32 times divididos em oito grupos de quatro, e jogos de turno e returno. As mudanças começam no mata-mata: o melhor colocado de cada chave passa direto para as oitavas de final, enquanto os segundos precisam encarar um playoff contra os terceiros colocados da primeira fase da Champions. Já quem ficar em terceiro passa para a Conference League. A fase de grupos termina em novembro e a fase final começa a partir de fevereiro de 2023.

The 2022/23 Europa League group stage is set! 🤩 🤔 Most exciting group?#UELdraw pic.twitter.com/3o21aUbOXZ — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 26, 2022

Os grupos da Liga Europa

Grupo A

Arsenal (Inglaterra)

PSV (Holanda)

Bodo/Glimt (Noruega)

Zürich (Suíça)

Grupo B

Dínamo de Kiev (Ucrânia)

Rennes (França)

Fenerbahçe (Turquia)

AEK Larnaca (Chipre)

Grupo C

Roma (Itália)

Ludogorets (Bulgária)

Betis (Espanha)

HJK (Finlândia)

Continua após a publicidade

Grupo D

Braga (Portugal)

Malmö (Suécia)

Union Berlin (Alemanha)

St Gilloise (Bélgica)

Grupo E

Manchester United (Inglaterra)

Real Sociedad (Espanha)

Sheriff (Moldávia)

Omonoia (Chipre)

Grupo F

Lazio (Itália)

Feyenoord (Holanda)

Midtjylland (Dinamarca)

Sturm Graz (Áustria)

Grupo G

Olimpiakos (Grécia)

Qarabag (Azerbaijão)

Freiburg (Alemanha)

Nantes (França)

Grupo H

Estrela Vermelha (Sérvia)

Monaco (França)

Ferencváros (Hungria)

Trabzonspor (Turquia)

Conference League

Também foram sorteadas nesta sexta as chaves da Conference League, terceira competição de clubes do continente, criada no ano passado pela Uefa e vencida pela Roma. West Ham (Inglaterra), Villarrea (Espanha), Fiorentina (Itália) e Nice (França) aparecem como principais candidatos. Confira os grupos abaixo:

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!