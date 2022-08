Lewandowski é assaltado em frente ao CT do Barcelona

Robert Lewandowski foi assaltado nesta quinta-feira, 18, quando chegava em seu carro ao Centro de Treinamento Joan Gamper, em Barcelona, na Espanha. Segundo a imprensa catalã, um ladrão levou o relógio do jogador avaliado em 70 000 euros (cerca de 390 000 reais na cotação atual). A polícia local recuperou o objeto e prendeu o suspeito.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O incidente aconteceu quando o astro polonês e melhor jogador do mundo pela Fifa havia parado o carro em frente ao CT do Barcelona para dar autógrafos a três torcedores. De acordo com informações da emissora TV3, neste momento, o jogador abriu a janela do veículo e foi surpreendido por um homem, que arrancou de seu pulso o relógio de luxo.

🚨 Um relógio no valor de 70 mil euros foi roubado de Lewandowski enquanto ele dava autógrafos. Os ladrões foram presos pela polícia. —@esport3 pic.twitter.com/wbre48dVuN — News Culé BR 🇧🇷 (@newsculebr) August 18, 2022

A guarda urbana de Baix Llobregat e a polícia foram acionados e após realizarem buscas, prenderam o suspeito. O homem confessou o crime e o relógio foi encontrado enterrado ali perto, em uma área de árvores.

Lewandowski chegou ao Barcelona em julho deste ano como o principal reforço da equipe catalã para a temporada 2022-23. O próximo compromisso da equipe é domingo, 21, às 17h contra o Real Sociedad pelo Campeonato Espanhol.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens