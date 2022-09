Lesões, emergência e custo: o que explica Arthur no Liverpool

O último dia da janela de transferências do mercado europeu já teve uma grande surpresa logo nas primeiras horas: Arthur, volante brasileiro que estava encostado na Juventus, foi contratado pelo Liverpool por empréstimo de um ano. Em meio a uma crise de lesões no meio-campo de Jürgen Klopp, a chegada do atleta formado no Grêmio foi uma “operação de emergência” que se viabilizou de última hora, sem que o time inglês precisasse desembolsar grandes quantias.

Com a lesão do capitão Henderson na vitória sobre o Newcastle na última quarta-feira, 31, o Liverpool ficou com apenas quatro meio-campistas disponíveis: Fabinho, Milner e os jovens Elliott e Fábio Carvalho. Todas as outras opções do elenco – Thiago, Keita, Oxlade-Chamberlain e Jones – estão em recuperação no departamento médico ou acabaram de voltar a treinar.

A situação ficou tão dramática que o próprio Klopp admitiu recentemente que “estava errado” por ter afirmado antes que o Liverpool não precisava de um novo meio-campista, e que o clube correria atrás de um reforço nos últimos momentos da janela. O que ninguém esperava é que esse nome fosse Arthur, fora dos planos da Juventus após duas temporadas abaixo das expectativas na Itália.

O fato de a Juve estar disposta a facilitar a liberação do jogador para abrir para novas contratações pesou na decisão do Liverpool, que não queria gastar muito em um reforço visto como uma solução de curto prazo. Segundo relatos da imprensa europeia, os dois clubes vão dividir o pagamento do salário do brasileiro. Para o setor, a equipe italiana contratou o francês Pogba, do Manchester United, e o argentino Paredes, do PSG.

Aos 26 anos, Arthur recebe mais uma grande chance em um gigante europeu – a terceira, após fracassos pelo Barcelona e pela Juventus, marcados por atuações abaixo da média dentro de campo e casos de indisciplina fora dele. A transferência ainda pode recolocá-lo no radar da seleção, já que o técnico Tite é admirador do futebol do atleta e chegou até a convocá-lo em março para jogos das Eliminatórias, mesmo com o volante tendo poucos minutos em campo pela Juve à época.

