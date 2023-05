Laureus: Messi concorre com Curry e Nadal por ‘Oscar do Esporte’

Lionel Messi pode faturar mais um troféu honroso, o Prêmio Laureus, considerado o Oscar do esporte, nesta segunda-feira, 8, em cerimônia a ser realizada em Paris, na França, a partir das 14h. O craque argentino do PSG concorre ao prêmio de Atleta do Ano com estrelas como o tenista espanhol Rafael Nadal, o piloto holandês Max Verstappen, o jogador de basquete americano Stephen Curry, e é o favorito em razão de ter vencido a Copa do Mundo do Catar com atuações memoráveis. No entanto, apesar de a gala ocorrer na cidade onde mora, Messi ainda não confirmou presença na cerimônia.

A possível ausência se dá em razão aos problemas que enfrenta desde sua chegada à França. Protestos dos torcedores do PSG e uma viagem controversa para a Arábia Saudita resultaram em uma crise recente para o jogador argentino. Na semana passada, o jogador gravou um vídeo e pediu desculpas pela confusão com o PSG.



Campeão da Copa do Mundo com a Argentina, com direito a prêmio de melhor jogador do torneio, Messi já conquistou o prêmio em 2020. Caso vença, somará mais um troféu para sua estante repleta de conquistas coletivas e individuais.

É possível que o craque vá ao evento, mas é incerto se ele caminhará no tapete vermelho ou dará entrevistas após a cerimônia, que acontecerá em uma área central e sofisticada de Paris. Messi ainda pode faturar um título “coletivo”, pois a seleção argentina masculina de futebol concorre ao prêmio de Time do Ano.

O Brasil tem dois atletas indicados, a skatista Rayssa Leal e o surfista Filipe Toledo concorrem ao prêmio de melhor atleta de ação do ano.

Os indicados ao Laureus de 2023:

Melhor esportista masculino

Stephen Curry (EUA) – basquete

Armand Duplantis (Suécia) – salto com vara

Lionel Messi (Argentina) – futebol

Kylian Mpappé (França) – futebol

Rafael Nadal (Espanha) – tênis

Max Verstappen (Holanda) – automobilismo

Melhor esportista feminina

Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica) – Atletismo

Katie Ledecky (EUA) – Natação

Sydney McLaughlin-Levrone (EUA) – Atletismo

Alexia Putellas (Espanha) – Futebol

Mikaela Shiffrin (EUA) – Esqui Alpino

Iga Świątek (Polônia) – Tênis

Time do ano

Seleção Argentina de Futebol Masculino

Seleção Inglesa de Futebol Feminino

Seleção Francesa de Rugby Masculino

Golden State Warriors (EUA) Basquete

Oracle Red Bull Racing (Áustria)

Real Madrid (Espanha) Futebol

Continua após a publicidade

Revelação do ano

Carlos Alcaraz (Espanha) – Tênis

Tobi Amusan (Nigéria) – Atletismo

Nathan Chen (EUA) Patinação Artística

Seleção Marroquina de Futebol Masculino

Elena Rybakina (Cazaquistão) – Tênis

Scottie Scheffler (EUA) – Golfe

Retorno do ano

Francesco Bagnaia (Itália) – Motociclismo

Christian Eriksen (Dinamarca) – Futebol

Jakob Ingebrigtsen (Noruega) – Atletismo

Klay Thompson (EUA) – Basquete

Annemiek van Vleuten (Holanda) – Ciclismo

Tiger Woods (EUA) – Golfe

Atleta Paralímpico do ano

Diede de Groot (Países Baixos) – Tênis em Cadeira de Rodas

Catherine Debrunner (Suíça) – Atletismo

Declan Farmer (EUA) – hóquei no gelo

Cameron Leslie (Nova Zelândia) – Natação e Rúgbi em Cadeira de Rodas

Oksana Masters (EUA) – Cross-Country Skiing

Jesper Saltvik Pedersen (Noruega) – Esqui Alpino

Atleta de ação

Justine Dupont (França) – Surfe Ondas Gigantes

Stephanie Gilmore (Austrália) Surfe

Eileen Gu (China) – Esqui

Chloe Kim (EUA) – Snowboard

Rayssa Leal (Brasil) – Skate

Filipe Toledo (Brasil) – Surfe