LaLiga pedirá cancelamento de contrato de Mbappé com PSG, diz advogado

A renovação de contrato do astro Kylian Mbappé com o Paris Saint-Germain segue repercutindo no cenário europeu. Juan Blanco, advogado de La Liga, a liga espanhola de futebol, afirmou nesta sexta-feira, 17, que pedirá a revogação do vínculo do atacante com o PSG devido a evidências de “manobras fraudulentas” nas ações do clube francês.

O advogado afirmou em entrevista coletiva que vai pedir à Ligue de Football Professionnel (LFP) e à DNCG (sigla em inglês para Direção Nacional do Controle de Gestão), instância que supervisiona as constas dos times de futebol, que analisem os valores do contrato de Mbappé com o PSG e avaliem se eles se enquadram no fair play financeiro que os clubes precisam seguir.

“Pediremos a revogação da homologação do contrato de Mbappé ao ministro dos esportes da França porque é a autoridade de fiscalização das burocracias desportivas. Está claro para todos que o PSG está agindo fora das regras, inclusive por meio de manobras fraudulentas”, disse Blanco.

A liga espanhola promete ainda, se necessário, recorrer ao Tribunal Administrativo de Paris e às instâncias superiores de tribunais europeus.

Mbappé optou por estender o contrato com o PSG por mais três temporadas, até 2025. Em diversos momentos da negociação, o francês esteve muito próximo de fechar com o Real Madrid.

Na última quarta-feira, LaLiga apresentou uma denúncia a Uefa contra o Manchester City e o PSG por suposto “financiamento irregular”. Em nota, a entidade afirmava que os concorrentes são “clubes-estado” e têm frequentemente violado os regulamentos do chamado fair play financeiro.

Os dirigentes espanhóis alegam que City e PSG são mantidos por governos árabes, o que configuraria uma trapaça nas normas. “La Liga entende que o financiamento irregular desses clubes é realizado seja por meio de injeções diretas de dinheiro ou por meio de patrocínios e outros contratos que não correspondem às condições de mercado ou fazem sentido econômico”, diz a nota.

