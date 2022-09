La Liga denuncia cânticos racistas contra Vinicius Júnior, diz rádio

A La Liga, responsável pela organização do Campeonato Espanhol, denunciará os cânticos racistas de torcedores do Atlético de Madri ao atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, registrados minutos antes do confronto entre os rivais no último domingo, 18, vencido por 2 a 1 pelos merengues. A informação é da emissora de rádio espanhola COPE.

A liga espanhola enviará uma queixa direcionada à comissão antiviolência, dedicada a combater atos ofensivos e violentas, com imagens que circularam nas redes sociais.

“É um macaco, Vinícius é um macaco”, cantaram os torcedores nas imediações do estádio, utilizando o termo “mono”.

🗣️CÁNTICOS RACISTAS CONTRA VINICIUS de cientos de aficionados del @Atleti a las puertas del Metropolitano: 📢"Eres un mono, Vinicius eres un mono". ⛔️FUERA LOS VIOLENTOS Y RACISTAS DEL FÚTBOL 📹Video @chema_medina #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/KoHSNrtd3G — Tiempo de Juego (@tjcope) September 18, 2022

Envolvendo jogadores, segundo o regulamento da competição, se o ato for comprovado as sanções variam de multa financeira, suspensão mínima de quatro partidas e até banimento de dois a cinco anos do futebol.

As ofensas são as mesmas que o empresário Pedro Bravo, comentarista do programa El Chiringuito, proferiu contra o brasileiro. O nome do atacante esteve envolvido em diversas polêmicas em razão de suas danças para comemorar gols.

Pouco antes da partida, curiosamente, repercutiu negativamente entre torcedores colchoneros uma rápida dança do atacante Matheus Cunha, do Atlético, ao encontrar com o companheiro de seleção pouco antes de entrar em campo.

“A p… do post do Vini nunca foi sobre Koke, era sobre um racista que tinha um microfone em um programa de TV. Quem viu a entrevista sabe que o que o nosso capitão disse estava certo, todos fazem o que querem quando marcam”, desabafou Cunha.

El puto post de Vini nunca fue por Koke, fue por un racista que tenía un micrófono en un programa de tv. cualquiera que haya visto la entrevista sabe que lo que dijo nuestro capitán tenía razón. cada uno hace lo que quiere cuando anota. https://t.co/FOQoARSN8m — Matheus Cunha (@mathcunha20) September 19, 2022

Durante a semana, o atacante recebeu manifestações de apoio de nomes como Pelé e Neymar, além de companheiros da seleção brasileira como Thiago Silva, Lucas Paquetá, Gabriel Jesus, Bruno Guimarães, Raphinha. Também se manifestaram outras importantes figuras do mundo do futebol, como Xavi e o narrador Galvão Bueno.

Bravo comparou o atacante a um macaco por conta de alguns dribles e das comemorações com danças no programa. A hashtag BailaViniJr ficou entre os assuntos mais comentados da rede social Twitter.

O assunto ganhou força depois do volante Koke, capitão do Atlético de Madri, alertou sobre uma possível briga em razão de uma dança de Vini no clássico entre as equipes.

Na partida, porém, os merengues venceram com tranquilidade e com participação efetiva de Vinicius Júnior no segundo gol marcado por Valverde. O atacante fez jogada individual, acertou um chute na trave e Valverde completou sem dificuldades.

Na comemoração dos dois gols, o primeiro foi marcado pelo brasileiro Rodrygo, comemorou com danças.

