Kompany revoluciona futebol do Burnley, que crava retorno à Premier League

O Burnley fez história na última sexta-feira, 7, e cravou o acesso à Premier League ao final da 40ª rodada da Championship, a segunda divisão inglesa. Contra o Middlesbrough, fora de casa, os Clarets venceram por 2 a 1 e retornaram à elite. A campanha de sucesso é resultado de uma aposta no jovem treinador e ex-jogador belga Vincent Kompany, mais um pupilo de Pep Guardiola, e que revolucionou o estilo de jogo da equipe.

Foram seis temporadas na Premier League e todas sob o comando do histórico treinador do clube Sean Dyche. Com uma equipe modesta, o técnico inglês criou uma identidade de jogo questionada, longe dos padrões estéticos e baseada no contato, o jogo físico. O estilo tornou a equipe competitiva, mas não evitou o rebaixamento na temporada 2021/22.

A queda foi uma virada de chave para o Burnley, que enxergou a necessidade de mudança em seu estilo de jogo. A saída de Dyche era iminente, mas o substituto se tornou uma aposta: Vincent Kompany.

Ex-zagueiro ídolo do Manchester City, o belga mostrou potencial no Anderlecht e aceitou o desafio do clube inglês. Logo na primeira temporada, mudou completamente o estilo de jogo do clube, é líder isolado da Championship e com o acesso garantido a sete rodadas de antecedência.

Continua após a publicidade

Asssim como Xavi (líder de LaLiga) e Arteta (líder da Premier League), Vincent Kompany é mais um técnico da nova geração que foi influenciado por Pep Guardiola e tem suas características refletidas no estilo de jogo.

A maior média de posse de bola da Championship é do Burnley (64,1%). Ao mesmo tempo, o time sabe exatamente o que fazer dentro de campo quando tem e quando perde a bola. Em 39 jogos na competição, são: 25 vitórias, 12 empates e apenas duas derrotas, com 76 gols marcados e 30 sofridos.

O Burnley também é o segundo time do campeonato que mais troca passes em sequência – média de 12.03 por posse de bola -. No entanto, a principal característica da equipe é o chamado perde/pressiona. O time de Kompany tem o melhor índice PPDA (dados que marcam o número de passes permitidos do adversário fora do seu terço do campo) – apenas 10.2 no índice -. Para destacar ainda mais essa pressão, se comparado a todos os times da Premier League, o Burnley teria o segundo melhor PPDA, atrás somente do Chelsea (9.5).

Com a presença confirmada na edição da Premier League, o desafio do Burnley aumenta. O nível dos adversários será maior, com mais investimento e estilos de jogo bem definidos, diferente do futebol mais físico da segunda divisão. O técnico Vincent Kompany terá tempo para reforçar suas ideias e colocar em prática na competição mais competitiva do mundo. O futuro do belga é promissor e o atual trabalho tem muito valor, mas ainda é cedo para cravar que Kompany terá o mesmo sucesso do seu mestre Pep Guardiola.

A day to remember for Vincent Kompany 😍 pic.twitter.com/ksHtOEydNV — Burnley FC (@BurnleyOfficial) April 7, 2023

Continua após a publicidade