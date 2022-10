Klopp vê Liverpool fora da briga pelo título: a crise vermelha em números

Um dos times mais badalados do planeta, o Liverpool vive uma situação incômoda neste início de temporada 2022/2023. Com a derrota do último domingo, 9, 3 a 2 para o Arsenal, em Londres, o time caiu para a 10º colocação da Premier League, com apenas 10 pontos, 14 a menos que o líder, os próprios Gunners. Em oito rodadas, os Reds somam duas vitórias, quatro empates e duas derrotas. Para além dos números, o time não convence. Diante de um começo tão frustrante, o técnico Jürgen Klopp já deu a disputa pelo título inglês como encerrada.

“Não estamos na corrida pelo título. Imagine eu chegar aqui e dizer que estamos perto… de qualquer forma, mesmo com todos os problemas, nós causamos muitos problemas para o líder do campeonato, isso também é uma verdade”, afirmou o alemão na entrevista pós-jogo no Emirates Stadium. Durante o clássico, ele perdeu Luís Diáz e Aleander Arnold, lesionados.

Klopp admitiu que o início de temporada é ruim e alertou que a situação pode piorar. “Jogamos contra o Arsenal, agora teremos Rangers e Manchester City. Esta é a melhor sequência para retomar a confiança? Provavelmente não. Mas vamos seguir e lutar. É o que temos de fazer e o que faremos. Estamos em um momento duro e vamos superá-los unidos.”

O início impressiona negativamente, pois em apenas oito jogos o time já igualou seu número de derrotas da temporada passada inteira, da qual foi vice-campeão com 92 pontos, um a menos que o Manchester City. Em toda a temporada 2019/2020, a única que Klopp conseguiu vencer a Premier, o time teve três derrotas em 38 rodadas.

Na Liga dos Campeões, da qual é o atual vice-campeão, o início também não é dos melhores. Em três rodadas, o time é o vice-líder do grupo A, com 6 pontos, três a menos que o líder Napoli, contra quem foi goleado na estreia por 4 a 1. Em toda a temporada, o time soma cinco vitórias, quatro empates e três derrotas em 12 jogos, com 28 gols marcados e 18 sofridos.

Menos mal para Klopp que sua principal contratação para a temporada, o uruguaio Darwin Núñez (comprado por 75 milhões de euros junto ao Benfica) quebrou um jejum de seis partidas sem balançar as redes, diante do Arsenal, e agora tem três gols na temporada. Na véspera, o técnico havia defendido o jogador, principal alvo das críticas da imprensa inglesa.

“Ele precisa se acalmar, tem sentido a pressão e tem se cobrado por isso. Mas sua movimentação é excepcional. Se você pudesse vê-lo finalizando nos treinos, pensaria: ‘Meu Deus!’. Nos jogos, ele está um pouco afoito e precisa se acalmar nestes momentos e usar sua qualidade na finalização”, disse Klopp, que nesta temporada perdeu uma de suas lideranças, o atacante senegalês Sadio Mané, vendido ao Bayern de Munique.

Na mesma entrevista, Klopp negou que esteja passando pela “maldição da sétima temporada”, já que suas passagens por Mainz e Borussia Dortmund terminaram justamente no sétimo ano. “A situação era realmente diferente. Um período de sete anos não foi planejado ou porque perdi energia”, disse Klopp.

“No Mainz, depois de três anos, fomos promovidos à Bundesliga e três anos depois fomos rebaixados. Tentamos mais um ano e o clube precisava de uma mudança”, disse, antes de relembrar a passagem pelo Dortmund. “Foram sete anos e era apenas uma situação em que os jogadores eram constantemente comprados por outros clubes. Foi um trabalho muito difícil de fazer, constantemente dando dois passos para trás.”

O treinador negou qualquer interesse em encerrar seu ciclo no Liverpool. “Posso entender que saí depois de sete anos e agora estamos em uma situação difícil, mas, se você pensar bem, perceberá que a situação é completamente diferente”. O time volta a campo na próxima quarta-feira, 12, diante do Rangers, em Glasgow, pela Liga dos Campeões, a partir das 16h (de Brasília).

