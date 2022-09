Juventus mira em Griezmann e Pulisic para a próxima janela, diz jornal

Na oitava colocação do Campeonato Italiano, a Juventus vive fase conturbada e já pensa em possíveis reforços para encorpar o elenco na próxima janela de transferência europeia, em janeiro. Segundo informações do jornal italiano Gazzetta dello Sport desta quinta-feira, 29, os principais alvos do clube são os atacantes Christian Pulisic, Antoine Griezmann e Marco Asensio.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

O trio cobiçado pela Vecchia Signora atravessa momento ruim em seus clubes e poderia vir a preços mais baratos para a equipe que busca diminuir o valor de sua folha salarial.

Jogador do Chelsea e da seleção dos Estados Unidos, Pulisic possui apenas oito jogos na temporada, com nenhum gol ou assistência, enquanto o espanhol Asensio perdeu espaço no Real Madrid.

Continua após a publicidade

Aos 31 anos, Griezmann, atualmente no Atlético de Madri, mas que pertence ao Barcelona também vem atuando pouco.

Campeão do mundo pela França, ídolo do Atlético e um dos principais atacantes da Europa, Griezmann tem sua situação complicada devido a uma cláusula contratual. Emprestado pelo Barcelona, o jogador terá que ser comprado pelo Atleti caso ele atue em mais de 50% dos minutos em que estiver disponível.

Como o Atlético não está disposto a pagar os 40 milhões de euros (207 milhões de reais), a solução do clube tem sido colocá-lo em campo só depois dos 15 minutos do segundo tempo.

Assim, a equipe calcula que, somando as duas temporadas de empréstimo (a atual e a anterior), a meta de 50% dos minutos não será batida. A estratégia, é claro, tem causado muita polêmica.

Nesta semana, a Juventus revelou o balanço negativo de 250 milhões de euros (cerca de 1,2 bilhão de reais) na temporada 2021/22. Os números são ainda piores que os da temporada anterior, sendo o quinto ano consecutivo que a equipe fecha a temporada no vermelho.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens