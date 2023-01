Justiça espanhola investigará Daniel Alves por suposta agressão sexual

A Suprema Corte da Catalunha investigará o lateral-direito Daniel Alves, atualmente no Pumas e presente na campanha da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. O tribunal aceitou uma denúncia de suposta agressão sexual contra o jogador de 39 anos, ocorrido na madrugada de 29 para o dia 30 de dezembro, em uma casa noturna em Barcelona. A informação é da agência de notícias Reuters.

O comunicado do tribunal não cita nominalmente o atleta, dizendo que abriu processo “por um suposto crime de agressão sexual como resultado de uma denúncia apresentada por uma mulher”. A agência, contudo, explica ter a confirmação por uma fonte de que se trata dele.

O jogador admite ter estado no local, mas nega veementemente todas as acusações. O caso veio à tona no último dia 31 de dezembro, pelo jornal espanhol ABC, quando a vítima disse ter sido tocada sem consentimento. A denúncia foi formalizada quatro dias depois.

“Primeiramente, eu gostaria de desmentir tudo. Estive ali nesse lugar, com mais pessoas, aproveitando. Todos que me conhecem sabem que gosto de dançar. Estava aproveitando, mas sem invadir o espaço dos demais, sempre respeitando todos”, disse à emissora Antena3.

“E logo quando sente vontade de ir ao banheiro você não tem que perguntar quem está no banheiro para poder ir. Eu sinto muito, mas não sei quem é essa senhorita. Não sei o seu nome, não a conheço, nunca vi em minha vida. Em todos esses anos nunca invadi o espaço de ninguém sem autorização. Como vou fazer isso com uma mulher, com uma jovem? Não, por Deus. Já basta os danos que estão provocando aos meus”, completou.

🚨🚨🚨 DANI ALVES ROMPIÓ EL SILENCIO Aquí las palabras de Dani Alves para Antena 3, en donde habla sobre la denuncia de agresión sexual en su contra en Barcelona. El jugador de #Pumas, tras seis días de haberse dado a conocer la noticia, sale a dar su versión. pic.twitter.com/W4d5jKMGne — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) January 5, 2023

Segundo a própria emissora catalã, um vídeo interno da casa noturna mostra Daniel Alves e a suposta vítima em um banheiro de uso para mulheres e homens por 47 segundos.

A mulher foi atendida por uma agente da Mossos d”Esquadra, polícia de Barcelona, mas preferiu não prestar queixa no dia.