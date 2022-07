Jornal: PSG propôs trocar Neymar por Bernardo Silva, mas Guardiola recusou

Neymar vive uma situação inusitada no Paris Saint-Germain. Apesar de ter renovado contrato até 2027 e de jamais ter manifestado o desejo de deixar o clube nesta janela de transferências, o brasileiro vem tendo sua saída especulada pela imprensa europeia constantemente. Nesta terça-feira, 19, o diário francês Le Parisien informou que o PSG propôs ao Manchester City uma troca envolvendo o camisa 10 e o meia português Bernardo Silva, mas que o técnico Pep Guardiola freou a possibilidade de cara.

De acordo com o Parisien, Neymar quer ficar e tem o respaldo absoluto do novo técnico Christophe Galtier, que vem elogiando o atleta de 30 anos publicamente e já esboçou o time com o brasileiro formando o ataque com Kylian Mbappé e com Lionel Messi mais recuado, em um sistema 3-4-1-2. No entanto, os acionistas do Catar e o novo diretor de futebol, o português Luís Campos, estariam dispostos a negociar o camisa 10, comprado em 2017 por 222 milhões de euros, na transação mais cara de todos os tempos.

Ainda segundo a publicação, Guardiola vê em Bernardo Silva uma das peças-chave do City e não pretende abrir negociações envolvendo o meia lusitano. Enquanto isso, Neymar segue realizando a pré-temporada do PSG em Tóquio, no Japão. Na próxima quarta-feira, 20, às 7h30 (de Brasília), a equipe realizará amistoso diante do Kawasaki Frontale, com transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.