Jornal põe Vini Jr. em 3º e Neymar em 57º em votação de melhores da Europa

O jornal espanhol Marca divulgou nesta quinta-feira, 30, uma lista com os 100 melhores jogadores da última temporada europeia. A eleição foi decidida por votação com 74 integrantes, entre jornalistas e especialistas de vários países. O vencedor foi atacante francês Karim Benzema, do Real Madrid. Entre os brasileiros, o atacante Vinícius Júnior, também do clube espanhol, foi o melhor colocado com o terceiro lugar, enquanto Neymar, do Paris Saint-Germain, terminou apenas na 57ª posição.

Cristiano Ronaldo, que retornou ao Manchester United em agosto passado e marcou 24 gols, amargou a 21ª posição. Outra grande estrela com aparição discreta na lista foi Lionel Messi, que em seu primeiro ano no PSG ficou cinco posições atrás, em 26ª lugar.

Compõem o top dez da lista: Benzema, Thibaut Courtois, Vinicius Jr, Mohamed Salah, Klyian Mbappé, Luka Modric, Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski, Virgil van Dijk e Sadio Mané.

O astro norueguês Erling Haaland, que fez sua última temporada pelo Borussia Dortmund, ficou em 12º. A surpresa é a presença dos colombianos Luís Dias, recém-chegado ao Liverpool, e do jovem Rafael Leão, campeão com o Milan, em 14º e 15º, respectivamente.

Nomes da seleção brasileira como o meia Fabinho e o goleiro Alisson, do Liverpool, aparecem em 28º e 33º lugar. Em 32º, o zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, e em 63º o atacante Antony, do Ajax.

Veja a lista completa:

1º – Karim Benzema (Real Madrid)

2º – Thibaut Courtois (Real Madrid)

3º- Vinicius Jr (Real Madrid)

4º- Mohamed Salah (Liverpool)

5º- Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

6º – Luka Modric (Real Madrid)

7º – Kevin De Bruyne (Manchester City)

8º – Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

9º – Virgil van Dijk (Liverpool)

10º – Sadio Mané (Liverpool)

11º – Bernardo Silva (Manchester City)

12º – Erlig Haaland (B. Dourtmund)

13º – Alexander-Arnold (Liverpool)

14º – Luís Diaz (Liverpool)

15º – Rafael Leão (Milan)

16º – Cristopher Nkunku (RB Leipzig)

17º – Son Heung-Min (Totteham)

18º – Darwin Nuñez (Benfica)

19º – Joao Cancelo (Manchester City)

20º – Rodri (Manchester City)

21º – Cristiano Ronaldo (Manchester United)

22º – Thiago Alcântara (Liverpool)

23º – David Alaba (Real Madrid)

24º – Fede Valverde (Real Madrid)

25º – Phil Foden (Manchester City)

26º – Lionel Messi (PSG)

27º – Dusan Vlahovic (Juventus)

28º – Fabinho (Liverpool)

29º – Theo Hernández (Milan)

30º – Antonio Rudiger (Chelsea)

31º – Pedri (Barcelona)

32º – Alisson Becker (Liverpool)

33º – Eder Militão (Real Madrid)

34º – Harry Kane (Tottenham)

35º – Gavi (Barcelona)

36º – Aurelien Tchouameni (Monaco)

37º – Lautaro Martínez (Inter de Milão)

38º – Joshua Kimmich (Bayern de Munique)

39º – Thomas Müller (Bayern de Munique)

40º – Rafael Santos Borré (Eintracht Frankfurt)

41º – Danjuma (Villarreal)

42º – Mike Maignan (Milan)

43º – Raúl Albiol (Villarreal)

44º – Sebastian Haller (Ajax)

45º – Nabil Fekir (Betis)

46º – Fikayo Tomori (Milan)

47º – Sandro Tonali (Milan)

48º – Filip Kostic (Eintracht Frankfurt)

49º – Ivan Perisic (Inter de Milão)

50º – Diogo Jota (Liverpool)

51º – Andrew Robertson (Liverpool)

52º – Declan Rice (West Ham)

53º – Aymeric Laporte (Manchester City)

54º – Mason Mount (Chelsea)

55º – Ronald Araujo (Barcelona)

56º – Reece James (Chelsea)

57º – Neymar (PSG)

58º – Ciro Immobile (Lazio)

59º – Pablo Sarabia (Sporting)

60º – Sergio Canales (Betis)

61º – Tammy Abraham (Roma)

62º – Marcelo Brozovic (Inter)

63º – Antony (Ajax)

64º – Yannick Carrasco (Atlético de Madrid)

65º – Patrik Schick (Bayer Leverkusen)

66º – Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg)

67º – Hakimi (PSG)

68º – Wissam Ben Yedder (Monaco)

69º – James Tavernier (Rangers)

70º – Lorenzo Pellegrini (Roma)

71º – Iago Aspas (Celta de Vigo)

72º – Sergej Milinkovic-Savic (Lazio)

73º – Ousmane Dembélé (Barcelona)

74º – Luis Sinisterra (Feyenoord)

75º – Mikel Merino (Real Sociedad)

76º – Gleison Bremer (Torino)

77º – Lucas Paquetá (Lyon)

78º – Dimitri Payet (Olympique de Marselha)

79º – Gerard Deulofeu (Udinese)

80º – Bono (Sevilla)

81º – Kalidou Koulibaly (Napoli)

82º – Iker Muniain (Athletic Bilbao)

83º – Diego Carlos (Sevilla)

84º – Nico Schlotterbeck (Freiburg)

85º – Domenico Berardi (Sassuolo)

86º – Nahuel Molina (Udinese)

87º – Fabián Ruiz (Napoli)

88º – Giovanni Simeone (Hellas Verona)

89º – Bruno Guimarães (Newcastle United)

90º – Jonathan Clauss (Lens)

91º – Sergio Gómez (Anderlecht)

92º – Marco Reus (Borussia Dortmund)

93º – Martin Terrier (Rennes)

94º – Charles De Ketelaere (Club Brugge)

95º – Raúl de Tomás (Espanyol)

96º – Taremi (Porto)

97º – Fabio Vieira (Porto)

98º – Anthony Modeste (Colônia)

99º – Deniz Undav (Saint Gilloise)

100º – Cody Gakpo (PSV)

