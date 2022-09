Jornal francês cita relação fria entre Neymar e Mbappé: ‘Fora de sintonia’

Neymar e Mbappé voltaram ao centro das atenções no Paris Saint-Germain. Nesta quinta-feira, 29, o jornal francês L’Equipe mencionou uma tensão nos bastidores do clube com o retorno das duas estrelas após a última Data Fifa, quando atuaram pelas seleções brasileira e francesa, respectivamente.

Na capa, a manchete destaca a expressão “Désacoordés” (fora de sintonia, na tradução para o português) e cita que ainda há esperança por uma reaproximação entre as estrelas.

“Após o intervalo internacional, Neymar e Mbappé retomam o rumo de sua conturbada convivência no PSG. Para atingir seus objetivos, o clube espera uma reaproximação entre as duas estrelas”, disse a publicação logo na capa.

“Marcada recentemente por vários episódios ferventes, a relação entre Kylian Mbappé e Neymar é um dos desafios da temporada do PSG. As duas estrelas não querem conflitos diretos, mas o equilíbrio continua precário”, menciona em outro trecho.

🗞️ « Désaccordés » : la une de L'Équipe du jeudi 29 septembre 2022. Lire l'édition : https://t.co/Zd81fIV100 pic.twitter.com/Rkimd3iqyv — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 29, 2022

O L’Equipe descreve que Mbappé jamais exigiu que o brasileiro fosse negociado, mas também não faria oposição a negociação do camisa 10, caso ocorresse.

Após a vitória por 3 a 0 do Brasil diante de Gana, no último dia 23, Neymar foi questionado sobre o relacionamento com Mbappé enquanto atendia a diversos jornalistas. O jogador brasileiro mudou a fisionomia e se despediu: “Kylian? Eu não sei”, disse brevemente.

The moment I asked Neymar about his relationship. Neymar 🗣️ “I prefer not to speak”#PSG #BRAGHA pic.twitter.com/pnpE5jHJlW — Ojora Babatunde (@ojbsports) September 23, 2022

A publicação cita também que Neymar não se convenceu com o status dado a Mbappé após a renovação contratual e que o incômodo ficou claro na goleada por 5 a 2 sobre o Montpellier, em 13 de agosto.

“Neymar e seu estafe estão convencidos, mesmo sem terem provas concretas, que Mbappé atuou nos bastidores para que ele fosse vendido. Entre suas pessoas mais próximas, o camisa 10 também não esconde seu espanto com os plenos poderes dados ao seu jovem colega de equipe, de apenas 23 anos”, explicou a reportagem.

No jogo, o astro francês desperdiçou uma penalidade. Depois, pediu a bola para o brasileiro para realizar outra cobrança, mas Neymar não lhe deu ouvidos. “Foi nesse momento que a relação piorou muito”, disse o jornal.

A cena mais chocante, no entanto, se deu em um contra-ataque em que Vitinha não passou a bola para Mbappé, que fez gestos de descontamento e desistiu da jogada. O chilique causou protestos nas redes sociais.

O clima de tensão aumentou após o camisa 10 utilizar as redes sociais para marcar sua posição sobre o ocorrido no sábado. Ele curtiu duas postagens no Twitter que criticavam o fato de Mbappé ter assumido a primeira cobrança. O técnico Christophe Galtier tentou botar novamente panos quentes na situação, em entrevista coletiva nesta quinta.

“Quando falamos de associação, estamos no jogo, aí certamente estamos nas relações humanas. Estou surpreso de sempre repetir a mesma coisa para vocês. Desde que cheguei, tudo o que vivi no vestiário do PSG são coisas normais na vida de um vestiário. Nada me surpreendeu. Nada me preocupa”, minimizou.

“Os jogadores querem ter sucesso juntos. Eles competem, às vezes em seu desempenho. Temos grandes campeões, com personalidade, ego. Mas temos um vestiário muito bom. Eu entendo e aceito a discrepância entre o que você percebe e o que eu experimento. Mas a realidade do vestiário não é nada disso”, completou.

Em campo, ao lado de Messi, a dupla tem correspondido com um início de temporada avassalador. Neymar tem 11 gols e oito assistências pelo PSG, enquanto Mbappé dez gols.

O time, por sua vez, segue sem ser derrotado após 11 jogos. Além disso, lidera o Campeonato Francês, com 22 pontos, dois acima do Olympique de Marselha, segundo colocado. Na Champions, também está em primeiro no grupo H, com seis pontos.

