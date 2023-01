Jornal cria lista com 30 maiores nomes do futebol francês; Neymar é o 16º

Pelo oitavo ano consecutivo, o jornal francês L’Equipe divulgou nesta semana uma lista chamada de Les 30 qui font le foot français (Os 30 nomes que fazem o futebol francês, em tradução para o português), que elenca as personalidades mais influentes no futebol do país a cada temporada. O atacante Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, novamente foi o primeiro colocado. Ele já havia vencido em 2022, 2020 e 2019. O brasileiro Neymar, por sua vez, ocupou só a 16ª colocação.

São listados atletas do futebol masculino e feminino, dirigentes, investidores, empresários, árbitros, técnicos e até ex-jogadores.

Entre os dez melhores estão nomes como o do atacante Karim Benzema, do Real Madrid, o técnico Didier Deschamps, da seleção francesa, e o atacante argentino Lionel Messi, também do PSG, campeão da última Copa do Mundo. Ele ocupa a quarta colocação.

Do clube da capital francesa, o técnico Christophe Galtier ficou na 19ª colocação, enquanto a volante francesa Kheira Hamraoui em 25º.

Outros menos conhecidos integram a lista como a árbitra Stéphanie Frappart, Vicent Labrune, presidente da Liga Francesa, Fayza Lamari, mãe e empresária de Mbappé, Amélie Oudéa-Castéra, ministra de esportes da França, e até mesmo o empresário americano John Textor, dono do Lyon.

Na 30ª colocação está Noël le Graët, afastado recentemente da presidência da FFF (Fédération Française de Football, a Federação Francesa de Futebol na tradução para o português), após uma acusação de assédio sexual a Sonia Souid, influente agente do futebol francês.

Confira a lista completa dos 30 nomes:

1. Kylian Mbappé (jogador do PSG)

2. Karim Benzema (jogador do Real Madrid)

3. Didier Deschamps (técnico da seleção francesa)

4. Lionel Messi (jogador do PSG)

5. Zinédine Zidane (técnico sem clube)

6. Stéphanie Frappart (árbitra)

7. Vincent Labrune (presidente da Liga Francesa)

8. Nasser al-Khelaïfi (presidente do PSG)

9. Antoine Griezmann (jogador do Atlético de Madrid)

10. Fayza Lamari (mãe e empresária de Mbappé)

11. Franck Haise (técnico do Lens)

12. Amélie Oudéa-Castéra (ministra dos Esportes da França)

13. Pablo Longoria (CEO do Olympique de Marseille)

14. Olivier Giroud (jogador do Milan)

15. Hugo Llloris (jogador do Tottenham)

16. Neymar (jogador do PSG)

17. Aurélien Tchouaméni (jogador do Real Madrid)

18. Luis Campos (diretor esportivo do PSG)

19. Christophe Galtier (técnico do PSG)

20. Igor Tudor (técnico do Olympique de Marseille)

21. Bixente Lizarazu (ex-jogador e consultor da seleção francesa)

22. Wendie Renard (jogadora do Lyon)

23. John Textor e Jean-Michel Aulas (dono e presidente do Lyon)

24. Randal Kolo Muani (jogador do Eintracht Frankfurt)

25. Kheira Hamraoui (jogadora do PSG)

26. Bruno Genésio (técnico do Rennes)

27. Corinna Diacre (técnica da seleção francesa feminina)

28. Thierry Henry (ex-jogador e comentarista)

29. Régis Le Bris (técnico do Lorient)

30. Noël Le Graet (presidente da Federação Francesa de Futebol)