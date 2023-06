Jornal: Barça não consegue acordo, e Messi vai jogar no Inter Miami

Parece ter chegado ao fim o sonho do retorno de Lionel Messi ao Barcelona. Segundo a rede de TV britânica BBC, o astro argentino escolheu defender o Inter Miami, dos Estados Unidos, após deixar o PSG em fim de contrato. A equipe norte-americana, cujo dono é o ex-jogador inglês David Beckham, venceu a concorrência com o Barça e com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, que tinha a proposta mais lucrativa.

O jornal espanhol Mundo Deportivo já havia publicado que a repatriação do craque era vista com muita dificuldade no Camp Nou, apesar do encontro entre Jorge Messi, pai e agente do jogador, e o presidente do clube, Joan Laporta, na última segunda-feira.

De acordo com o divulgado, nem mesmo a aprovação do plano de viabilização financeira do Barça por La Liga, que abriu brechas para mais reforços no time catalão, teve capacidade de fazer a negociação evoluir. Assim, Messi optou pelo time norte-americano, recusando um contrato maior do Al-Hilal para se juntar a nomes como Cristiano Ronaldo e Benzema na liga do Oriente Médio.

Messi atuou nos dois últimos anos pelo Paris Saint-Germain. Aos 35 anos, fez 21 gols e deu 20 assistências na última temporada pelo clube francês.