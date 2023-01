Jorginho, Cancelo e mais: transferências do último dia da janela na Europa

A janela de transferências do inverno europeu chega ao fim nesta terça-feira, 31 de janeiro, e movimenta ainda mais o início de 2023. Repleto de grandes contratações, o período se encerra entre as grandes ligas mais cedo na Alemanha, a partir das 14h (de Brasília), e mais tarde na França, às 20h59 (de Brasília).

PLACAR separou as principais contratações fechadas no “Deadline Day” da janela de transferências da Europa. Confira:

Jorginho: do Chelsea para o Arsenal

Jorginho to Arsenal, here we go! Deal agreed on £12m fee, Chelsea accept conditions and documents are being prepared 🚨⚪️🔴 #AFC

Personal terms agreed, contract until 2024 with option further year.

First contact revealed yesterday night — medical booked.

Arteta, key factor. pic.twitter.com/JHm1rMTzxw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023