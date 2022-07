Jorge Sampaoli deixa o Olympique de Marselha e surpreende diretoria

Jorge Sampaoli não é mais o treinador do Olympique de Marselha. O argentino decidiu deixar o clube mesmo após terminar com a segunda colocação do Campeonato Francês e a vaga na Liga dos Campeões na temporada passada. O motivo, de acordo com veículos de comunicação da França, seria a insatisfação com a falta de movimentação do clube no mercado de transferências.

A informação foi divulgada em primeira mão pelo jornalista francês Mohamed Bouhafsi. A decisão surpreendeu a diretoria do clube, já que Sampaoli tinha contrato até junho de 2023. Em comunicado oficial, a saída foi anunciada como “comum acordo”.

L’Olympique de Marseille et Jorge Sampaoli annoncent leur décision commune de mettre fin à leur collaboration. 👉 https://t.co/wTbzqlOvwc pic.twitter.com/uQGpW43hKP — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 1, 2022

O argentino não faz um trabalho de mais de dois anos desde 2013, quando assumiu a seleção do Chile e ficou até janeiro de 2016. Nesse período, conquistou a Copa América de 2015.

Desde então, o técnico teve ciclos de apenas uma temporada pelo Sevilla, da Espanha, e por Santos e Atlético Mineiro, no Brasil. Além disso, assumiu a seleção argentina de forma emergencial um mês antes da Copa do Mundo de 2018, e foi demitido após o torneio, depois de cair nas oitavas de final para a França.

Sampaoli estava no Olympique desde fevereiro de 2021, quando assumiu no meio das competições e terminou em quinto lugar no Campeonato Francês. Já na temporada seguinte, teve reforços e levou a equipe ao vice-campeonato, atrás apenas do Paris Saint-Germain. Ele venceu 53% dos jogos no comando do time de Marselha.

