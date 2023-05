John Textor tenta acalmar crise no Lyon após demitir cartola histórico

Sócio majoritário de Botafogo, Lyon e Crystal Palace, John Textor causou grande repercussão na França nesta semana. O empresário americano se tornou o presidente-geral do Lyon, após demitir o cartola Jean-Michel Aulas da função que exerceu por três décadas. Em aguardada entrevista coletiva nesta terça-feira, 9, Textor explicou os motivos e tentou aliviar a crise..

John Textor se tornou dono de 66,56% do capital social do Lyon em dezembro do ano passado. O acordo previa que Aulas, acionista de 15% do clube, continuasse no cargo da presidência por mais três anos, o que não foi cumprido. O empresário deu a entender que diferenças entre as partes abalaram os bastidores, mas disse ser “o momento perfeito para fazer a transição.”

“Um ponto que quero deixar claro é sobre o que saiu na imprensa. Há muitas visões sobre o futuro do futebol. Jean-Michel e eu sempre tive boa comunicação com ele. As tensões não podem ser exageradas. Jean-Michel achou que era hora. É o momento perfeito para fazer a transição”, disse John Textor em entrevista à imprensa.

A mudança nos cargos ocorreu na segunda-feira passada. Aos 74 anos, Aulas deixou a função de presidente e diretor-executivo do OL Groupe e em comunicado oficial o Conselho de Administração do Lyon explicou que John Textor foi anunciado como novo presidente e diretor geral do clube a partir do dia 5 de maio.

“Queremos investir em recrutamento, aumentar o número de observadores, ser eficiente com nossos recursos humanos”, completou Textor durante coletiva.

A saída de Jean-Michel Aulas da presidência do Lyon representa o fim de um longo e bem-sucedido casamento. Ele assumiu o clube na segunda divisão, em 1987, e colocou o time na primeira prateleira do futebol francês. Ao longo de 35 anos, o clube conquistou 53 títulos, 21 deles com a equipe masculina, incluindo todos os seus sete títulos da Ligue 1, com o brasileiro Juninho Pernambucano como protagonista, e 52 com a equipe feminina.

Agora, com a redefinição dos cargos, o experiente cartola será o presidente de honra do clube, como afirmou Textor. “O que nos trouxe a esta situação? No futebol é tão fácil ter opiniões diferentes. Jean-Michel acredita nos planos que temos para este clube. Ele sempre vai continuar a ser um acionista. Ele vai continuar a ser um administrador. Ele vai continuar com o time. Vai viajar com a equipe. Vai estar envolvido com o clube, até mais do que eu”, completou o empresário americano.