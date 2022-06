John Textor, dono do Botafogo, se aproxima de comprar o Lyon, diz site

O empresário norte-americano John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo, está perto de adquirir participação em um novo clube: o Lyon, da França. De acordo com o portal de finanças e negócios Bloomberg, o bilionário está nas fases finais de negociação para comprar as ações de duas empresas que querem vender suas partes, que juntas chegam a 40%: a Pathe SAS e a IDG Capital.

Textor pagaria cerca de 3 euros por cada ação. O empresário ainda pode acabar controlando mais de 40% do clube, já que, pela lei francesa, ele é obrigado a fazer ofertas também pelas partes dos demais acionistas. Atualmente, o principal acionista é o presidente do clube, Jean-Michel Aulas, com pouco mais de 27%.

Segundo a Bloomberg e o jornal francês L’Équipe, Textor se comprometeu a investir imediatamente 90 milhões de euros em transferências de jogadores e no desenvolvimento das categorias de base do Lyon caso o negócio seja fechado. A expectativa é que a venda seja concluída ainda no início desta semana.

Desde março o dono da SAF do Botafogo, Textor também controla outros dois clubes na Europa: o Crystal Palace, da Inglaterra, e o Molenbeek, da Bélgica. Na última temporada, o Lyon terminou apenas na oitava colocação do Campeonato Francês e não vai jogar nenhuma competição europeia em 2022/23.

