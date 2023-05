João Pedro: prodígio brasileiro que movimentou R$ 190 mi na Premier League

Sensação desta edição da Premier League, o Brighton anunciou nesta sexta-feira, 5, a contratação do atacante brasileiro João Pedro pelo valor de 34 milhões de euros (188 milhões de reais pela cotação atual). O brasileiro revelado pelo Fluminense, que estava no Watford desde 2020, é a contratação mais cara da história do clube

Autor de 11 gols e duas assistências em 35 jogos com a camisa do Watford na atual temporada, o jogador foi um dos destaques da equipe mesmo com uma tímida campanha na Championship, a segunda divisão inglesa. O time ocupa o 13ª lugar e já não tem mais chances de retornar à elite esse ano.

A mudança de ares e a possibilidade de jogar na elite era um dos desejos do atleta, segundo a imprensa internacional. O Brighton faz uma campanha surpreendente, é o atual sexto colocado no Campeonato Inglês e ainda pode beliscar uma vaga na próxima Champions.

João Pedro assinou com o Brighton um contrato de cinco anos, até 2028, e é uma esperança a longo prazo do clube, que espera valer o alto investimento.

“Ele é um jovem talento brilhante, tecnicamente muito bom, rápido e com olho para o gol. Ele complementará muito bem nossa linha de ataque. Ele também se adaptou bem aqui, com boa experiência na Premier League e no Campeonato e mais de 100 jogos pelo Watford”, disse David Weir, diretor-técnico do clube.

We are delighted to announced that the club has agreed to sign forward Joao Pedro from Watford for undisclosed terms. 🇧🇷 🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️ — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 5, 2023

Natural de Ribeirão Preto, em São Paulo, ele é formado nas categorias de base do Fluminense. Lançado ao profissional por Fernando Diniz, em 2019, o atacante despontou no futebol precocemente, aos 17 anos, com algumas atuações animadoras.

Se destacando pela velocidade e finalização, naquele ano ele marcou dez gols em 37 jogos pela equipe profissional. Entre os tentos, estão o gol de bicicleta contra o Cruzeiro pelo Brasileirão e os três gols e uma assistência na goleada por 4 a 1 sobre o Atlético Nacional-COL pela Sul-Americana. À época, Diniz chegou a classificar a atuação da promessa como “iluminada”.

Por ser o clube formador, o Flu tem direito a 5% da diferença do valor da compra e da revenda, além de 3,5% do valor total da transferência pelo Mecanismo de Solidariedade da Fifa. O atleta foi vendido ao Watford por 11,5 milhões de euros em 2018, mas só pode estrear em 2020 quando completou 18 anos.

João Pedro marcou nove gols na primeira temporada no Watford, depois perdeu espaço na equipe que caiu para a segunda divisão. Em 2021/2022, balançou quatro vezes as redes em 29 jogos. Ao todo, ele encerra a passagem com mais de 100 partidas defendendo o clube e 24 gols.