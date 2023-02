João Gomes, ex-Flamengo, estreia na Premier League com gol e se emociona

O ex-Flamengo João Gomes é o mais novo brasileiro a brilhar na Premier League. O volante estreou neste sábado, 11, no Campeonato Inglês e foi o responsável por garantir a vitória do Wolverhampton por 2 a 1 contra o lanterna Southampton, no St Mary’s Stadium.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

A estreia de João Gomes não poderia ter sido melhor. Agora vestindo o laranja do Wolverhampton, o brasileiro entrou em campo no segundo tempo, quando sua equipe perdia por 1 a 0 e tinha um jogador a menos – Lemina foi expulso ainda no início do encontro -.

Depois que o volante entrou em campo, dois minutos mais tarde, Bednarek fez contra e deixou tudo igual. Tudo caminhava para o empate quando João Gomes apareceu nos minutos finais. Em contra-ataque, o brasileiro tentou finalizar e a bola sobrou novamente para ele, na segunda tentativa não teve erro. Ao comemorar o gol da vitória, João Gomes se emocionou ainda dentro de campo.

Ao todo, foram vinte minutos de João Gomes na Premier League. Além do gol, o brasileiro também finalizou em outra oportunidade, venceu dois duelos pelo chão, desarmou uma vez e cortou uma bola adversária.

Os Wolves voltam a campo no próximo sábado, às 12h (de Brasília), contra o Bournemouth. A partida fora de casa deve ser mais uma chance de João Gomes mostrar trabalho e ganhar espaço no time inglês.