Jesus passa em branco, mas Arsenal vence com gol de Martinelli

O Arsenal iniciou a nova temporada da Premier League com o pé direito. Nesta sexta-feira, 5, com a presença dos brasileiros Gabriel Magalhães, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli entre os titulares, a equipe venceu por 2 a 0 o Crystal Palace, no estádio Selhurst Park, no distrito de Croydon, em Londres. Os gols foram marcados por Martinelli e pelo zagueiro rival Marc Ghéhi, contra.

Destaque com sete gols em cinco partidas durante a pré-temporada, Jesus passou em branco em seu primeiro jogo oficial pelos Gunners. Ele foi substituído aos 37 minutos do segundo tempo por Nketiah.

De acordo com o Sofascore, o brasileiro, principal contratação na temporada por 52,2 milhões de euros (274,2 milhões de reais), acertou os seis dribles que arriscou, deu 47 toques na bola, acertou 73% dos passes e não conseguiu finalizar a gol na partida.

Martinelli, por sua vez, atuou mais aberto pelo lado esquerdo do campo. Ele deu 41 toques na bola, acertou 92% dos passes que tentou e driblou três vezes, todas com sucesso.

Na única finalização, ele marcou aos 19 minutos do primeiro tempo, aproveitando um desvio de Zinchenko, após escanteio batido por Saka.

Apesar de não ter balançado as redes, Jesus protagonizou belo lance logo aos três minutos, ao enfileirar dois adversários, e teve atuação elogiada nas redes sociais. Ambos receberam nota 7 do site de estatísticas. A mais alta foi 7,5 atribuída aos laterais Ben White e Oleksandr Zinchenko, contratado do Manchester City.

O gol que sacramentou a vitória ocorreu aos 39 do segundo tempo. Saka cruzou pela direita e Ghéhi desviou de cabeça contra o próprio gol. A rodada do Inglês segue no fim de semana. Confira:

