Janela de transferências da Europa esquenta; veja os principais reforços

Enquanto a paralisação para a disputa da Copa do Mundo de 2022 fez o intervalo entre os jogos do futebol europeu serem mais longos na virada para 2023, muitos times aproveitaram para reforçar seus elencos. Assim, a janela de transferências do inverno da Europa, que tradicionalmente é menos ativa do que a do verão, foi aquecida por grandes investimentos, a fim de começar o ano em alta.

A menos de um mês do retorno da Liga dos Campeões, que tem o início da fase de oitavas de finais marcado para 14 de fevereiro, PLACAR separou as 11 contratações mais bombásticas da janela de transferências do inverno europeu. Confira:

João Félix – Chelsea

Eleito Golden Boy de 2019, o atacante João Félix movimentou o mercado de transferências de janeiro. Após temporadas sem muito sucesso pelo Atlético de Madri, o português trocou a capital espanhola por Londres, emprestado pelo Chelsea por 11 milhões de euros (62 milhões de reais), até o final desta temporada, na metade deste ano.

Noni Madueke – Chelsea

Jovem promessa do futebol inglês, Noni Madueke atua pela ponta direita e foi mais uma investida dos Blues neste mercado. Formado no holandês PSV após passagens no Crystal Palace e Tottenham, foi contratado pelo Chelsea por 35 milhões de euros, cerca de 193 milhões de reais.

Mykhailo Mudryk – Chelsea

🇺🇦 Os primeiros passos de Mudryk (22 anos) na #PremierLeague : ◉ 35 minutos em campo

◉ 100% de acerto nos passes

◉ 1 finalização

◉ 1 desarme

◉ 2 dribles🥇

◉ 1 falta sofrida 💎🔥 pic.twitter.com/icnM1p802i — Footstats I2A (@Footstats) January 21, 2023

Considerado o maior nome para o futuro do futebol ucraniano, Mudryk atraiu diversos olhares nesta janela. Atacante dos lados do campo, destaca-se pela velocidade e habilidade. Foi comprado pelo Chelsea junto ao Shakhtar Donetsk, por valiosos 70 milhões de euros (386 milhões de reais).

Benoît Badiashile – Chelsea

Mais um nome da leva de contratados pelo time inglês, o defensor francês Badiashile trocou o Monaco pelo Chelsea. Zagueiro canhoto de 21 anos, custou 38 milhões de euros aos cofres da endinheirada equipe, o que equivale a mais de 200 milhões de reais, na atual conversão.

Cody Gakpo – Liverpool

Um primeiro abraço de Klopp e Cody Gakpo 🤗pic.twitter.com/Tg7TD9D9cV — Liverpool FC Brasil (@LFCBrasil) December 28, 2022

Vindo de boa campanha na Copa do Mundo pela seleção holandesa, quando marcou três gols, o jogador foi disputado na janela de transferências. Potente promessa, deixou o PSV para ser o novo nome do Liverpool, por 42 milhões de euros, mais de 230 milhões de reais.

Danilo – Nottingham Forest

Danilo estreou hoje pelo Nottingham Forest e fez história ao se tornar o primeiro jogador nascido na Bahia a disputar uma partida da Premier League. pic.twitter.com/8x6zzJZNWN — PELEJA (@PELEJA) January 22, 2023

Empenhado em se manter na elite do futebol da Inglaterra, o Nottingham Forest não mediu esforços nos últimos meses. Nesta janela, a principal chegada foi do volante brasileiro Danilo, que saiu do Palmeiras para se juntar a Gustavo Scarpa, por 20 milhões de euros (110 milhões de reais).

João Gomes – Wolverhampton

Flamengo vende João Gomes para o Wolverhamptonhttps://t.co/LZKkb1CYRL — ge Flamengo (@ge_fla) January 26, 2023

Após longa novela e disputa pelo volante rubro-negro, João Gomes acertou sua ida do Flamengo para o Wolverhampton, segundo o Ge. Revelação da Gávea, foi importante no glorioso 2022 do time carioca. Custou cerca de 19 milhões de euros para os Wolves, o equivalente a 103 milhões de reais.

Leandro Trossard – Arsenal

Leandro Trossard (28 anos) com a camisa do Brighton: ⚔️ 121 jogos (100 titular)

⚽️ 25 gols

🅰️ 13 assistências

🔑 172 passes decisivos

👟 154 chutes (82 no gol)

🔄 139 dribles certos (58%!)

🦾 466 bolas recuperadas

💯 Nota Sofascore 6.98 Novo reforço do Arsenal! 🇧🇪👏 pic.twitter.com/ZrjYhB7Rhp — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) January 20, 2023

O líder da Premier League não utilizou da atual posição para se acomodar e trouxe mais reforços. Afim de reforçar o ataque de Mikel Arteta, o contratado foi o belga Leandro Trossard, que pertencia ao Brighton, por 24 milhões de euros, que equivalem a 132 milhões de reais na atual cotação.

Memphis Depay – Atlético de Madri

Memphis Depay at his Atlético unveiling 💧 pic.twitter.com/P3Iroinr0M — B/R Football (@brfootball) January 20, 2023

Depois de chegar ao Barcelona com certa relevância, o atacante holandês não se firmou no time catalão, especialmente após a chegada de Xavi Hernández. Contratado por duas temporadas e meia, a transferência custou um valor baixo de 3 milhões de euros (16,5 milhões de reais).

Daley Blind – Bayern de Munique

¡REFUERZO BAVARO!🔵🔴🚨 Daley Blind es nuevo jugador del FC Bayern München llega como agente libre y firma contrato hasta finalizar la temporada viene procedente del Ajax. pic.twitter.com/e2KN263gm3 — Victoriosos (@victoriososomos) January 24, 2023

Mais um que se destacou na campanha holandesa no Mundial, o lateral-esquerdo Blind trocou o Ajax pelo Bayern de Munique. Aos 32 anos, o experiente jogador chegou à Alemanha com taxa de transferência sem custos, para novos desafios na carreira.

Yann Sommer – Bayern de Munique

Neuer está lesionado e não joga mais essa temporada. O Bayern foi lá e buscou o Sommer como reposição. Baita contratação. Goleiraço. pic.twitter.com/TA0wztnn42 — Fernando Campos (@FCamposoficial) January 19, 2023

Com a fratura de Manuel Neuer durante as férias, o Bayern precisou agir rapidamente e contratou o goleiro suíço Yann Sommer. O time alemão pagou cerca de 8 milhões de euros (44 milhões de reais) para tirar o arqueiro do Borussia Mönchengladbach.