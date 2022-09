Itália x Inglaterra: onde assistir aos jogos desta sexta-feira

Itália e Inglaterra entram em campo nesta sexta-feira, 23, às 15h45 (de Brasília) pela quinta rodada da Liga das Nações, no estádio San Siro, em Milão. Lanterna no grupo 3, a equipe inglesa precisa vencer para encostar na adversária. O jogo terá transmissão ao vivo pelo serviço de streaming Star+.

Fora da Copa do Mundo no Catar, a Azzurra ocupa a terceira posição de sua chave da Liga das Nações, com cinco pontos. Visto como promessa italiana, o atacante Gianluca Scamacca, recém-vendido pelo Sassuolo ao West Ham, é a principal novidade da convocação de Roberto Mancini.

A Itália deve ir a campo com Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni e Emerson; Jorginho, Barella e Tonali; Gnonto, Immobile e Grifo.

Já a Inglaterra vive má fase e ainda não venceu na competição europeia. Ocupa o quarto e último lugar do grupo, com dois pontos.

Os ingleses estarão na Copa do Mundo de 2022 e usam os jogos como última preparação para o Mundial. A seleção inglesa integra o Grupo B ao lado de Irã, Estados Unidos e País de Gales.

O técnico Gareth Southgate deve ir a campo contra os italianos com Ramsdale; James, Tomori e Maguire; Trippier, Rice, Bellingham e Chilwell; Sterling, Kane e Foden.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta sexta-feira:

15h30

Brasil x Gana – TV Globo e SporTV

15h45

Itália x Inglaterra – Star+

Alemanha x Hungria – ESPN e Star+

