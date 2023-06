Itália terá jogo extra: os rebaixados e classificados da Uefa

As cinco grandes ligas da Europa chegaram ao fim (ou quase). Após a realização das rodada finais, os classificados para a Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League foram definidos e as únicas disputas ainda em aberto são por rebaixamento na Itália, com direito a jogo extra, e Alemanha, com os playoffs tradicionais.

A indefinição no Italiano se dá razão de uma mudança recente no regulamento, que prevê um jogo extra em caso de empate de pontos na briga por título ou rebaixamento. Assim, Spezia e Hellas Verona, ambos com 31 pontos, disputam no próximo sábado, 10, em campo neutro, a vaga na Série A de 2023/24.

Entre os alemães, a partida a disputar é a volta dos playoffs entre o 16º (antepenúltimo da primeira divisão) e o terceiro da segunda. O primeiro encontro terminou com vitória de 3 a 0 para o Stuttgart sobre o Hamburgo. Nesta segunda-feira, 5, os provenientes da Bundesliga 2 sonham em virar o placar e voltar à elite.

Fora essa disputa, todas as vagas para as competições Uefa provenientes das cinco grandes ligas foram definidas. Confira os campeões, rebaixados e classificados às ligas europeias.

Campeonato Alemão

O Bayern de Munique, campeão, abre a conta de classificados para a Champions, seguido pelo vice, Borussia Dortmund. RB Leipzig e Union Berlim fecham as vagas.

O Freiburg, ocupante do quinto lugar, será o representante na Liga Europa e o Bayer Leverkusen, na sexta posição, jogará a Conference League. Schalke 04 e Hertha Berlim caíram para a Bundesliga 2.

Campeonato Espanhol

Finalizado no último final de semana, o Campeonato Espanhol leva sete times às competições continentais. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madri e Real Sociedad representarão o país na Champions.

Donos de boas campanhas, Villarreal e Real Bétis jogarão a Liga Europa e o Osasuna se garantiu na Conference. Real Valladolid, Espanyol e Elche foram rebaixados.

Campeonato Francês

Mais uma vez conquistado pelo PSG, o Campeonato Francês leva apenas mais um time diretamente para a fase de grupos da Champions. Assim, o Lens está garantido e o Olympique de Marselha disputará os playoffs.

Na quarta colocação, o Rennes garantiu vaga na Liga Europa e o Lille disputará a Conference League. Caíram Auxerre, Ajaccio, Troyes e Angers.

Campeonato Italiano

As sete vagas para as competições continentais do Italiano já foram designadas. Napoli, Lazio, Inter de Milão e Milan jogarão a próxima Champions.

Quinto e sexto colocados, Atalanta e Roma se classificaram para a Liga Europa. O sétimo, que disputará a Conference League, foi a Juventus. Os já rebaixados são Cremonense e Sampdoria.

Campeonato Inglês

Considerada por muitos a liga mais disputada da Europa, a Premier League teve brigas acirradas até o fim. O campeão Manchester City terá a chance de jogar mais uma Champions, assim como Arsenal, Manchester United e Newcastle.

O Liverpool e o Brighton vão para a Liga Europa e o Aston Villa se classificou para a Conference League. Leicester City, Leeds United e Southampton caíram para a Championship.