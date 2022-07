Inter Miami x Barcelona: onde assistir ao amistoso desta terça

Inter Miami e Barcelona jogam nesta terça-feira, 19, às 21h (de Brasília), em amistoso da pré-temporada europeia. A partida acontece no Lockhart Stadium, em Fort Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos, com transmissão ao vivo da Barça TV+, canal de streaming oficial do clube catalão, para quem está na Espanha. O resto do mundo poderá assistir ao duelo na íntegra 12h depois – ou seja, 9h (de Brasília) da quarta-feira, 20.

Ativo no mercado de transferências, o Barcelona chega para o amistoso com possíveis novidades: o brasileiro Raphinha, contratado recentemente, pode estrear. Robert Lewandowski, que também chegou recentemente, não deve estrear, apesar da expectativa.

O Barça enfrenta o time americano depois de um empate contra o Olot, time catalão da quarta divisão espanhola, a Tercera REF. O Inter Miami, por outro lado, chega para o amistoso durante a temporada da MLS. No último sábado, 16, a equipe cujo um dos donos é David Beckham venceu o Charlotte FC, por 3 a 2.

