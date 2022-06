Inglaterra x Itália: onde assistir à Nations League neste sábado

Pela terceira rodada da fase de grupos da Nations League, neste sábado, 11, Inglaterra e Itália se enfrentam às 15h45 (de Brasília), no Molineux Stadium, em Wolverhampton. A partida será transmitida pelo canal de TV fechado ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

Lanterna do grupo 3, com apenas um ponto somado, o English Team precisa vencer para se manter vivo na competição. Vindo de uma derrota por 1 a 0 para a Hungria, no último sábado, 4, e um empate por 1 a 1 com a Alemanha, na última terça-feira, 7, a seleção do técnico Gareth Southgate não poderá contar com o meia Phillips e o zagueiro Tomori, que estão machucados.

Já o meia-atacante Phil Foden, afastado por Covid-19, pode estar de volta nesta partida. Mesma situação do lateral-direito James Justin, que apresentou evolução após sentir dores na panturrilha.

A Itália chega com um pouco mais de tranquilidade. Na liderança da grupo, com quatro pontos, a Azzurra estreou com um empate por 1 a 1 com a Alemanha, na primeira rodada. Depois, venceu por 2 a 1 da Hungria.

O técnico Roberto Mancini tem tentado reformular o time e, desta vez, poderá contar com o meia Florenzi, o zagueiro Acerbi e o atacante Scamacca, que descansaram na última rodada e agora estão à disposição novamente.

Confira a programação completa e onde assistir à Nations League neste sábado:

10h

Ucrânia x Armênia – ESPN e Star+

13h

Irlanda x Escócia – Star+

Ilhas Faroe x Lituânia – ESPN e Star+

15h45

Holanda x Polônia – Star+

País de Gales x Bélgica – Star+

Inglaterra x Itália – ESPN e Star+

Hungria x Alemanha – Star+

Montenegro x Bósnia – Star+

Romênia x Finlândia – Star+

Luxemburgo x Turquia – Star+

