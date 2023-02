Inglaterra testará câmeras corporais em árbitros de futebol

A fim de reduzir os abusos sofridos pelos árbitros durante os jogos no futebol inglês, a FA (Football Association, Associação de Futebol em tradução livre) anunciou nesta sexta-feira, 17, que os juízes irão testar câmeras corporais. A tecnologia será implantada neste fim de semana em quatro ligas amadoras nas regiões de Middlesbrough, Liverpool, Worcester e Essex.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

O teste é inédito no futebol e recebeu autorização da Ifab (International Football Association Board), associação que estabelece as regras do futebol. A tendência é que o uso do equipamento seja ampliado para outras três ligas até o final da temporada 2022/2023 no país.

Os 100 árbitros que participarão desta etapa nos três primeiros meses de teste serão instruídos e receberão treinamento para o uso das câmeras corporais nas partidas do futebol amador.

Além de proteger os árbitros de agressões físicas e verbais, as imagens capturadas poderão ser usadas para fins disciplinares.

Segundo a associação de futebol inglês, o objetivo do estudo é explorar se o uso do equipamento melhora o comportamento dos jogadores em relação aos árbitros.

“Os árbitros são a força vital do nosso jogo e agradecemos ao Ifab por seu apoio em nos permitir realizar este novo teste de bodycam de base, o primeiro de sua natureza globalmente”, disse Mark Bullingham, diretor executivo da FA.

O site BBC divulgou nesta semana uma pesquisa realizada com mais de 900 árbitros da Inglaterra em que 293 disseram que foram atacados fisicamente por espectadores, jogadores, treinadores ou dirigentes durante o exercício da profissão.