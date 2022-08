Imprensa francesa destaca reconciliação no PSG: ‘Total harmonia’

O Paris Saint-Germain goleou o Lille por 7 a 1 no último domingo, 21, em confronto pela terceira rodada do Campeonato Francês. A vitória que contou com três gols de Mbappé, dois de Neymar e um de Messi também serviu para esfriar tensões entre as principais estrelas do elenco. O brilho do trio MNM movimentou a imprensa francesa e o L’Equipe destacou em sua capa: “Total harmonia”.

A chamada abordou o relacionamento das peças do grupo: “As estrelas do PSG, totalmente reconciliadas, fizeram uma nova demonstração.”

O periódico também deu a mesma nota 9 para os três jogadores. Nas tradicionais avaliações feitas pelo Le Parisien, Neymar recebeu a mais alta: 9,5. Mbappé ficou com 9, enquanto Messi ganhou um 8,5 pelo gol e a participação na partida.

O L’Equipe classificou a atuação de Neymar como “genial”, elogiando a grande fase vivida pelo jogador no começo de temporada como o mais influente em participações diretas em gols da Ligue 1.

Além do trio MNM, o agueiro Kimpembe, o lateral-esquerdo Nuno Mendes e o volante Marco Verratti compõem a seleção da rodada pelo jornal.

L'équipe type de la 3ème journée de Ligue 1 9 pour Messi, Neymar et Mbappé : le trio d'attaque du PSG a régalé à Lille. Au total, le club parisien place 6 joueurs et il obtient évidemment la meilleure moyenne d'équipe de cette 3e journée. https://t.co/JajoiyZ2st pic.twitter.com/34F2DoWsAA — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 22, 2022

Ao longo das últimas semanas, a imprensa europeia noticiou um suposto desejo de Mbappé de ver Neymar fora do PSG. As partes nunca admitiram qualquer rixa, pelo contrário, mas é fato que o clube francês buscou, sem sucesso, algum clube interessado a capaz de bancar os vencimentos do brasileiro.

Neymar, por sua vez, garantiu desde o início que pretendia seguir em Paris e que estava 100% focado em retomar sua melhor forma.

No jogo do último dia 13, o astro francês de 23 anos não colaborou em nada para o bem-estar do time. Primeiro, o camisa 7 desperdiçou uma penalidade.

Na segunda, Neymar pegou a bola e marcou com categoria. Imagens mostraram que Mbappé chegou a pedir a bola para o brasileiro, que não lhe deu ouvidos.

A cena mais chocante, no entanto, se deu em um contra-ataque em que Vitinha não passou a bola para Mbappé, que fez gestos de descontamento e desistiu da jogada. O chilique causou protestos nas redes sociais.

Para esquentar ainda mais o clima, Neymar curtiu publicações que criticavam o companheiro de clube. Sem que qualquer declaração do treinador Christophe Galtier fosse apaziguadora, novas imagens passaram a circular, como a de um esbarrão entre Messi e Mbappé.

Na goleada sobre o Lille, no último domingo, os três gols de Mbappé tiveram participação dos companheiros estrelados: Neymar realizou duas assistências e Messi uma. Além da interação dentro de campo, foi possível observar um clima de mais paz, retratado por comemorações com abraços e sorrisos.

