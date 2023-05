Ida de Messi à Arábia Saudita sem autorização amplia crise do PSG

De acordo com o jornal francês L’Equipe, Lionel Messi viajou para a Arábia Saudita sem permissão do Paris Saint-Germain, o que resulta em mais uma crise nos bastidores do clube. O argentino teria ido ao país para participar de um compromisso como embaixador do turismo do país sem comunicar a diretoria do time.

Após derrota para o Lorient, por 3 a 1, no último domingo, 30, os treinos seguiram marcados para a manhã da segunda-feira. Messi, porém, viajou com a família e causou repercussão negativa dentro do elenco, segundo o divulgado.

Ainda sem contrato renovado, Messi não tem futuro definido. Com nome já vinculado ao saudita Al Hilal, que poderia pagar até 400 milhões de euros anuais para o craque, o argentino fica livre no mercado no último mês. Uma possível volta ao Barcelona também é cogitada.

Líder do Campeonato Francês com 75 pontos, o PSG está próximo de conquistar mais um título nacional. Por outro lado, a passagem do argentino pode se encerrar sem a conquista de uma Champions League, maior objetivo do projeto bilionário.

Desde que chegou à França, Messi tem 31 gols e 33 assistências em 71 partidas com a camisa parisiense. Nesta temporada, balançou as redes 20 vezes e participou diretamente de 19 tentos.