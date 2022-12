Haaland, o craque que não jogou a Copa, volta a campo por mais recordes

Artilheiro isolado da Premier League e detentor de números impressionantes na temporada, o ‘cometa’ Erling Haaland volta a passar nesta quarta-feira, 28. De fora da Copa do Mundo, já que a Noruega não se classificou, o atacante é uma das atrações do confronto entre Manchester City e Leeds United a partir das 17h (de Brasília), na retomada do campeonato após um mês e meio parado.

Haaland já tem 24 gols marcados em 19 jogos pelo City, o que lhe dá uma média de mais de um gol por partida. O Campeonato Inglês é onde o atacante mais vezes balançou as redes: 18 vezes em 13 rodadas, além de três assistências. É o atual goleador das cinco principais ligas de futebol da Europa, e sozinho, fez quase metade dos gols marcados pelo City na competição.

Contratado em junho pelo City junto ao Borussia Dortmund por 60 milhões de euros, o jogador de 22 anos tem se mostrado ainda mais decisivo no futebol inglês, superando inícios de outros craques como Wayne Rooney, Sergio Agüero e Cristiano Ronaldo – e, incansavelmente, quebrando recordes.

Haaland se tornou o primeiro jogador a marcar três hat-tricks (três gols no mesmo jogo) consecutivos em partidas disputadas como mandante na Premier League. A marca foi atingida nas goleadas do City sobre Crystal Palace, por 4 a 2, Nottingham Forest, por 6 a 0, e no clássico contra o Manchester United, por 6 a 3, em outubro.

Erling Haaland's last three Premier League home games: ⚽⚽⚽ vs. Crystal Palace

⚽⚽⚽ vs. Nottingham Forest

⚽⚽⚽ vs. Manchester United Hat trick of hat tricks 🎩 pic.twitter.com/e8UW6NCbY8 — B/R Football (@brfootball) October 2, 2022

Pela Liga dos Campeões, a história não é muito diferente. O norueguês soma cinco gols em quatro partidas com a camisa do City e justamente na estreia balançou as redes duas vezes, atingindo a marca expressiva de jogador que precisou de menos jogos na carreira (20) para fazer 25 gols na competição continental.

O centroavante tem 28 gols em 22 jogos na Champions e já deixou para trás nomes como Luis Suárez e o brasileiro Rivaldo, ambos com 27 gols. Antes, já havia ultrapassado o holandês Robin van Persie (25 gols), os argentinos Hernán Crespo (25) e Gonzalo Higuaín (24), Ronaldinho Gaúcho (18) e Ronaldo (16).

