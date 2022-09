Haaland marca três vezes e Manchester City goleia o Notthingham Forest

Erling Haaland já dá claros sinais de que deve mesmo fazer história pelo Manchester City. Nesta quarta-feira, 31, a equipe liderada pelo atacante norueguês goleou por 6 a 0 o Nottingham Forest, no Etihad Stadium, em confronto pela quinta rodada da Premier League. Haaland balançou as redes por três vezes somente no primeiro tempo do confronto.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Os outros gols da partida foram marcados pelo atacante argentino Julián Álvarez, duas vezes, e pelo lateral-esquerdo português João Cancelo.

Com o resultado, o City retomou a segunda colocação, com 13 pontos, mas ainda segue na perseguição ao líder Arsenal, que venceu por 2 a 1 o Aston Villa, em Londres. Os Gunners são os únicos com 100% de aproveitamento na competição.

A vitória tranquila do time dirigido por Pep Guardiola começou a ser construída logo aos 11 minutos de jogo. Após cobrança de escanteio curta de Gundogan, o meia-atacante Phil Foden cruzou na medida para Haaland finalizar de pé esquerdo.

Continua após a publicidade

Aos 22, Haaland aproveitou uma sobra para finalizar sem dificuldades e ampliar o placar. O show ficou completo aos 37, quando aproveitou um desvio de cabeça do zagueiro Stones, após cobrança de escanteio, para completar para as redes.

Haaland chegou em sua sexta partida oficial pelo City ao segundo hat-trick consecutivo. Na rodada anterior, também foi crucial para a vitória por 4 a 2 sobre o Crystal Palace, de virada.

De quebra, o camisa 9 também superou o recorde de Demba Ba como jogador que menos demorou para marcar dois hat-tricks pela competição. O ex-jogador de Newcastle e Chelsea precisou de 21 jogos.

No segundo tempo, ainda deu tempo de ampliar com dois gols de Álvarez, titular desta vez, e um de Cancelo. A partida também contou com a estreia do lateral-esquerdo brasileiro Renan Lodi, emprestado pelo Atlético de Madri.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!