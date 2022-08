Haaland lidera vitória do City na estreia da Premier League

Em Londres, West Ham e Manchester City fecharam a primeira rodada do Campeonato Inglês. Comandado por Pep Guardiola e liderado por Haaland, os visitantes estrearam na competição com vitória por 2 a 0 – dois gols do atacante norueguês, pela primeira vez balançando as redes em jogo oficial com o novo clube.

Após passar em branco na Supercopa da Inglaterra, o artilheiro e “cometa” Haaland apareceu e iniciou o Campeonato Inglês com tudo. Logo no primeiro tempo, o norueguês foi lançado em velocidade na grande área e derrubado pelo goleiro – em cobrança de pênalti, o próprio atacante converteu seu primeiro gol com os Citizens.

Já no segundo tempo, aos 20 minutos, De Bruyne se tornou o arco e lançou a flecha para Haaland apenas tirar do goleiro Areola e definir o encontro no estádio Olímpico de Londres.

Estreando com vitória, o Manchester City termina a primeira rodada conquistando os primeiros três prontos e na parte de cima da tabela. A equipe de Guardiola volta a campo no próximo sábado, às 11h (horário de Brasília), quando recebe no Etihad o recém promovido Bournemouth.

Liverpool tropeça

Ainda no sábado, 7, Liverpool e Fulham se enfrentaram no gramado do Craven Cottage e o time de Klopp não conseguiu superar os donos da casa. O sérvio Mitrovic colocou o time de Londres em vantagem e depois ampliou de pênalti; Darwin Núñez e Salah deixaram o marcador igualado em 2 a 2 no apito final.

Outros resultados da rodada:

Crystal Palace 0 x 2 Arsenal

Bornemouth 2 x 0 Aston Villa

Newcastle 2 x 0 Nottingham Forest

Tottenham 4 x 1 Southampton

Leeds 2 x 1 Wolves

Everton 0 x 1 Chelsea

Leicester 2 x 2 Brentford

Manchester United 1 x 2 Brighton