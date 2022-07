Haaland: ‘Guardiola é meio louco. Gosto disso’

Erling Haaland, a principal contratação do Manchester City para esta temporada, estreou já balançando as redes. Em amistoso contra o Bayern de Munique, no último sábado, 23, o atacante norueguês precisou de apenas 11 minutos em campo para marcar no triunfo por 1 a 0, em Green Bay, nos Estados Unidos. Após o jogo, o atleta de 22 anos fez um inusitado elogio a seu treinador, Pep Guardiola.

“Guardiola é meio louco. Eu gosto disso. Então vai ser divertido. Foi só uma semana, não posso dizer muito, mas tenho treinado bem e estou pronto para o que vem a seguir”, disse Halaand, sobre Guardiola.

Haaland chegou ao City para suprir a falta de um centroavante goleador, algo que incomodava o técnico nas últimas temporadas. O jovem jogador respondeu sobre essa necessidade e reconheceu que chegou à Inglaterra para curar uma carência. “Como vocês provavelmente sabem, eu assisti a muitos jogos do City nos últimos anos, e sabemos que o clube precisava de um centroavante. Então é claro que eu tenho me visto nessas situações, não estou surpreso.”

O atacante, porém, apesar de ter a estreia aprovada por Pep, viu o chefe pedir calma. “Ele marcou um gol, o que é importante. Esse tipo de gol, na frente do goleiro, ele sempre está lá. São os primeiros minutos, precisa de mais ritmo e tempo, mas foram 45 minutos, o que é bom. Vamos ver como reage às imperfeições que teve nas semanas anteriores. Depois de voltarmos, temos longas semanas para nos preparar para todos os jogos do fim de semana. Nessas duas ou três semanas, teremos a melhor forma”, disse Guardiola.

O Manchester City venceu os dois amistosos de pré-temporada que realizou: 2 a 1 sobre o América do México por 2 a 1 e 1 a 0 no Bayern. No próximo sábado, 30, o time de Guardiola estreia oficialmente na temporada, contra o Liverpool, pela Supercopa Inglesa.

