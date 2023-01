Gustavo Scarpa ‘se salva’ em eliminação do Nottingham Forest

A estreia de Gustavo Scarpa como titular do Nottingham Forest teve altos e baixos. Em partida válida pela Copa da Inglaterra, a equipe do brasileiro perdeu por 4 a 1 para o Blackpool, da segunda divisão, e foi eliminada do torneio. Apesar do resultado negativo, o ex-palmeirense foi destaque positivo.

O Blackpool colocou de lado a má fase na segunda divisão da Inglaterra, em que ocupa a zona de rebaixamento, e surpreendeu o Nottingham Forest. Jogando em casa, a equipe goleou por 4 a 1 – gols de Ekpiteta, Poveda, Hamilton e Yates. Somente nos acréscimos que os visitantes diminuíram.

Além do resultado e apesar da eliminação, a partida marcou a estreia de Gustavo Scarpa como titular do Nottingham Forest. Mesmo com o desempenho abaixo da equipe, o brasileiro foi destaque da equipe e um dos melhores em campo.

Scarpa jogou os noventa minutos, pela direita e centro do campo, e foi responsável por três passes decisivos no jogo, além de seis tentativas de finalização – uma no gol, uma para fora e quatro bloqueadas. O brasileiro também ganhou nove duelos (seis no chão e três pelo alto) e sofreu duas faltas. No aspecto defensivo, desarmou duas vezes e interceptou duas jogadas adversárias.

Após a partida o jornal Nottingham Post elogio a atuação do meia: “Ele cria mais expectativa a cada minuto que joga. Scarpa mostra muita capacidade para distribuir passes e tem grande visão de jogo… Neste sábado, ele foi o único a deixar o campo com crédito”.

Além dos números, Scarpa sobre no aspecto técnico e dá indícios de que pode ser a referência da equipe. O brasileiro ainda tenta entender melhor sua função no aspecto tático, por vezes erra o posicionamento, mas aspecto natural de quem ainda está se adaptando.