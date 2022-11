Guardiola renova com o Manchester City e frustra brasileiros

O técnico espanhol Pep Guardiola renovou contrato com o Manchester City por mais duas temporadas. O acerto com duração até 2025 foi divulgado pelo clube inglês nesta quarta-feira, 23, pelas redes sociais. A extensão do vínculo também põe fim as possibilidades do treinador assumir o posto que será deixado por Tite na seleção brasileira ao fim da Copa do Mundo.

Desde 2016 no City, Guardiola conquistou quatro vezes a Premier League, duas a Copa da Liga Inglesa e uma a Copa da Inglaterra. No entanto, o espanhol ainda não conseguiu levar o projeto bilionário a um título de Liga dos Campeões. Agora, de contrato renovado, terá mais tempo para isso.

Apesar do nome ser vinculado à seleção brasileira, nunca houve uma forte aproximação. Em abril deste ano, questionado sobre o assunto, ele afirmou que gostaria de seguir na Inglaterra no momento. Além disso, também disse que o país precisa ser comandado por brasileiros.

Ainda assim, a possibilidade entorno de um acordo com Guardiola ganhou repercussão a partir de uma informação divulgada pelo jornal espanhol Marca que dizia que a CBF cogitava pagar um salário milionário para contar com o treinador.

O Manchester City, de Pep Guardiola, é o vice-líder do Campeonato Inglês, com 32 pontos, cinco atrás do líder Arsenal. Na Champions League, a equipe enfrenta o Red Bull Leipzig, pelas oitavas de final, a partir de 22 de fevereiro.

