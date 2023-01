Guardiola perde a paciência com cobrança por Champions: ‘Falando m…’

Após a vitória do Manchester City, de virada, sobre o Tottenham, por 4 a 2, pelo Campeonato Inglês, o treinador Pep Guardiola não mediu palavras. Perguntado sobre a vice-liderança do torneio, o início de jogo que permitiu ao adversário abrir dois gols de vantagem e os planos em outras competições na temporada, o espanhol perdeu a paciência ao falar da principal taça que ele ainda não ganhou com o time: a Liga dos Campeões.

Quatro vezes vencedor da Premier League, Guardiola não escondeu a irritação. “São jogadores fantásticos, todos. Mas há detalhes faltando, e isso vem do sucesso que tivemos no passado. Nós temos que admitir: tivemos muito sucesso. As pessoas dizem: ‘Ah, não é sucesso porque não ganharam a Champions League’. Estão falando m… Nós ganhamos muito”.

O espanhol exaltou suas conquistas em seis anos e meio de Manchester City: “Conquistar dois títulos seguidos duas vezes neste país? A forma como jogamos? A consistência? Contra esse Liverpool? Muito sucesso. Mas temos que olhar para nós mesmos, não é o suficiente”.

Questionado se estar em segundo lugar neste momento, atrás do Arsenal, é uma motivação para manter o elenco ligado, Guardiola manteve o tom direto da coletiva. “Os jogadores querem, treinam muito bem, têm vontade. Mas há algo que está nas nuvens, que não dá para expressar. Há muitos detalhes faltando. Eu vejo os jogos do Arsenal e eles fazem tudo bem. E é por isso que estão na frente, é merecido”.

Sobre o enredo do jogo, em que o Tottenham abriu dois gols de vantagem no fim do primeiro tempo, Guardiola ponderou: “Estou feliz e vou dormir como um bebê. Mas não é isso. Tenho experiência, ganhei 11 ligas em 14 anos. É muito, não? (…) Não podemos esperar tomar 2 a 0 para reagir. Fomos sortudos hoje. De 10 jogos, em nove não viraríamos”.

O Manchester City está a cinco pontos do líder Arsenal, que tem um jogo a menos. O time de Guardiola volta a campo no próximo domingo, 22, contra o Wolverhampton.