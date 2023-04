Com recorde no horizonte, Guardiola mira 11º título de liga em 14 anos

O Manchester City de Pep Guardiola chegou a ficar oito pontos distante da liderança, mas entrou de vez na briga pelo título do Campeonato Inglês após três tropeços do líder Arsenal. Segundo colocado com 70 pontos, cinco a menos que a equipe de Londres, os citizens ainda têm duas partidas atrasadas a fazer. Nesta quarta-feira, 26, City e Arsenal fazem um clássico com cara de “final”, em Manchester, às 16h (de Brasília), pela 33ª rodada da Premier League.

Ainda há muitos pontos em jogo, mas caso o City consiga a virada que já não soa tão improvável, Pep Guardiola alcançará um grande feito e ficará mais perto de um recorde. Desde que estreou como técnico do Barcelona em 2008, o treinador catalão soma 10 títulos de liga em 13 temporadas. Com um eventual 11° troféu, e considerando o ranking de vencedores dos cinco principais campeonatos da Europa (Alemão, Espanhol, Francês, Italiano e Inglês), o catalão ficaria a apenas duas conquistas do recorde de Alex Ferguson.

O ex-treinador escocês fez história no rival Manchester United, ao conquistar 13 vezes a Premier League, durante sua longeva passagem por Old Trafford, entre 1986 e 2013.

Desde a temporada 2008/09, quando assumiu o primeiro trabalho profissional, Guardiola venceu três ligas espanholas pelo Barcelona, três alemãs pelo Bayern de Munique e quatro inglesas pelo Manchester City). Curiosamente, em nove ocasiões os times do catalão terminaram a competição com a melhor defesa, apesar da maior fama do espanhol ser o futebol ofensivo e a posse de bola.

Guardiola só não se sagrou campeão nacional em 2011/12, seu último ano no Barcelona, e 2016/17 e 2019/20, no Manchester City. Nessas ocasiões, foi vice duas vezes e uma vez terminou em terceiro lugar.

Com a conquista da última temporada, Pep se isolou na segunda posição, ao deixar para trás Miguel Muñoz, que venceu nove ligas em sua carreira. Histórico como jogador, o espanhol também brilhou à beira do campo e venceu o Campeonato Espanhol em 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969 e 1972 pelo Real Madrid.

Entre os treinadores que ocupam as primeiras posições do ranking, Guardiola é o único que venceu em três países diferentes.

Confira os seis treinadores com mais títulos das grandes ligas da Europa:

Alex Ferguson – 13

13 campeonatos ingleses (1992–93, 1993–94, 1995–96, 1996–97, 1998–99, 1999–00, 2000–01, 2002–03, 2006–07, 2007–08, 2008–09, 2010–11 e 2012–13)

Pep Guardiola – 10

4 campeonatos ingleses (2017-18, 2018-19. 2020-21 e 2021-22), 3 campeonatos espanhóis (2008-09, 2009-10 e 2010-11) e 3 campeonatos alemães (2013-14, 2014-15 e 2015-16)

Miguel Muñoz – 9

9 campeonatos espanhóis (1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1996-67, 1967-68, 1968-69 e 1971-72)

Albert Batteux – 8

8 campeonatos franceses (1952-53, 1954-55, 1957-58, 1959-60, 1961-62, 1967-68, 1968-69 e 1969-70)

Giovanni Trapattoni – 8

7 campeonatos italianos (1976-77, 1977-78, 1980-81, 1981-82, 1983-84, 1985-86 e 1988-89) e 1 campeonato alemão (1996-97)

Udo Lattek – 8

8 títulos alemães (1971–72, 1972–73, 1973–74, 1975-76, 1976-77, 1984–85, 1985–86 e 1986–87)