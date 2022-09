Golden Boy divulga lista de 40 nomes com um brasileiro; veja os indicados

O jornal italiano Tuttosport divulgou nesta sexta-feira, 16, os 40 indicados ao Golden Boy, premiação entregue desde 2003 ao melhor jogador sub-21 da temporada. Entre os nomes, o único brasileiro é o atacante Marquinhos, revelado pelo São Paulo e contratado em junho pelo Arsenal.

Ele concorre com jogadores de relevância em grandes clubes da Europa como Jude Bellingham, do Borussia Dortmund, Eduardo Camavinga, do Real Madrid, Jamal Musiala, do Bayern de Munique, além de Pedri, Gavi e Ansu Fati, todos do Barcelona.

O vencedor será divulgado após votação de um júri composto por 40 jornalistas de portais europeus.

O troféu, que atualmente pertence a Pedri, já passou pelas mãos de grandes nomes, tidos como promessas, como o francês Kylian Mbappé, vencedor em 2017, e o argentino Lionel Messi, em 2005.

Entre os brasileiros, foi conquistado somente por Alexandre Pato – que na época jogava no Milan, em 2009.

Confira os 40 nomes indicados a premiação:

Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

Álex Baldé (Barcelona)

Martin Baturina (Dínamo Zagreb)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Brian Brobbey (Ajax)

Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Matteo Cancellieri (Lazio)

Anthony Elanga (Manchester United)

Harvey Elliott (Liverpool)

Sebastiano Esposito (Anderlecht)

Fábio Carvalho (Liverpool)

Fábio Silva (Anderlecht

Ansu Fati (Barcelona)

Gavi (Barcelona)

Wilfried Gnonto (Leeds)

Ryan Gravenbach (Bayern de Munique)

Josko Gvardiol (RB Leipzig)

Henrique Araújo (Benfica)

Piero Hincapié (Bayer Leverkusen)

Rasmus Höjlund (Atalanta)

Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt)

Castello Lukeba (Lyon)

Marquinhos (Arsenal)

Fabio Miretti (Juventus)

Yanus Musah (Valencia)

Jamal Musiala (Bayern de Munique)

Nico González (Valencia)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

Pedri (Barcelona)

Yéremi Pino (Villarreal)

Giovanni Reyna (Borussia Dortmund)

Giorgio Scalvini (Atalanta)

Benjamin Sesko (RB Salzburg)

Kiliann Sildillia (Freiburg)

Xavi Simons (PSV)

Luka Sucic (RB Salzburg)

Mathys Tel (Bayern de Munique)

Jan Thielmann (Colônia)

Destiny Udogie (Udinese)

Nicola Zalewski (Roma)