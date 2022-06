Geração ruim? Atacantes da seleção são disputados por gigantes europeus

Muitas vezes acusada de ter uma “geração ruim” nos últimos anos após resultados insatisfatórios, a seleção brasileira vê quatro de seus principais atacantes sendo disputados por grandes times europeus nesta janela de transferências. Nomes como Gabriel Jesus, Antony, Raphinha e Richarlison devem mudar de ares para a próxima temporada e movimentar altas quantias no mercado.

Gabriel Jesus só tem mais um ano de contrato com o Manchester City e não quer ficar no clube, que já contratou outros dois atacantes: o norueguês Erling Haaland, astro do Borussia Dortmund, e o argentino Julián Álvarez, destaque do River Plate. O Arsenal é o favorito para ficar com Jesus, superando a concorrência do rival Tottenham, com uma proposta na casa dos 58 milhões de euros (314 milhões de reais).

Já Antony dificilmente ficará no Ajax. Destaque do time holandês na última temporada, o ponta está sendo disputado por dois grandes ingleses: o Liverpool é o destino mais provável, mas enfrenta a concorrência forte do Manchester United. O Ajax pode aceitar uma proposta na casa dos 45 milhões de euros (244 milhões de reais).

Raphinha, por sua vez, também deve trocar o Leeds por um time de maior expressão nesta janela. O Barcelona é um grande interessado no jogador, mas as dificuldades financeiras do time espanhol são um entrave, e provavelmente só a venda de outro atleta abriria espaço para a chegada do brasileiro. Com isso, o Arsenal entrou na disputa, mas o Leeds faz jogo duro e pede 55 milhões de euros (298 milhões de reais).

E Richarlison, após escapar do rebaixamento com o Everton na temporada passada, também busca novos ares. O Tottenham é o favorito para contratar o “Pombo”, mas o Chelsea também está na briga, segundo meios de comunicação ingleses. A transferência também pode girar na casa dos 58 milhões de euros (314 milhões de reais).

