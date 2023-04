Galtier, técnico do PSG, é acusado de racismo por diretor do Nice

Christophe Galtier, atual técnico do Paris Saint-Germain, foi acusado de racismo por um ex-colega de trabalho, Julien Fournier, que foi seu diretor de futebol no Nice. Em uma denúncia bombástica, revelada pela TV RMC Sport nesta quarta-feira, 12, o dirigente teria enviado um e-mail aos proprietários do clube em 2021 dizendo que Galtier reclamou do excesso de “negros e muçulmanos” no time ao qual dirigia na época.

A emissora diz ter tido acesso às mensagens enviadas por Fournier a Dave Brailsford, diretor da Ineos, empresa dona do Nice, e confirmado sua autenticidade. No e-mail, Galtier é acusado de ter relacionado o mau momento da equipe com o fato de a direção ter montado um elenco de “escória” em que “só há negros e metade da equipe está na mesquita às sextas-feiras à tarde.”

O treinador teria dito ainda que o elenco “não correspondia à realidade existente na cidade” e que teria sido abordado em um restaurante por pessoas que reclamavam do número de negros no time. No e-mail, Fournier relatou que Galtier não apresentou “nenhum argumento esportivo, mas apenas religiosos ou de cor de pele.”

Em setembro de 2022, Fournier já havia dito que, caso explicasse as verdadeiras razões que levaram à demissão do treinador, “Galtier nunca mais entraria em um vestiário, nem na França, nem em lugar nenhum da Europa.” A acusação sobre racismo religiosa vem à tona justamente num momento em que o jejum do Ramadã de atletas muçulmanos vem causando controvérsia no futebol europeu.

O técnico e seu atual clube não se pronunciaram sobre as acusações até o momento. Ainda de acordo com o RMC Sport, o PSG já abriu uma investigação interna sobre o caso, e “caso as denuncias sejam comprovadas, é claro, a saída de Galtier é dada como certa”.

Galtier assumiu o Nice em 2021 embalado pela surpreendente conquista da Ligue 1 pelo Lille, na temporada anterior. Apesar de não ter se destacado no novo clube, foi contratado pelo PSG em 2022 e desde então soma 29 vitórias, cinco empates e oito derrotas. O time vive em constante crise: foi eliminado pelo Bayern de Munique nas oitavas da Champions, e para o rival Olympique de Marselha na Copa da França. Na Ligue 1, mantém seis pontos de vantagem sobre o Lens, na liderança.