Galtier define esquema para Messi, Neymar e Mabppé no PSG

O Paris Saint-Germain já esquenta os motores para a temporada 2022/2023 e o novo treinador Christophe Galtier vem esboçando o esquema que pretende utilizar para potencializar o trio Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé. Segundo informações do diário L’Équipe desta terça-feira, 19, o PSG realizou treinos em Tóquio, no Japão, onde faz sua pré-temporada, na formação 3-4-1-2, com o francês e o brasileiro na ponta do ataque e o argentino vindo de trás como uma camisa 10.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca

Mais de 13.000 torcedores japoneses pagaram 5.000 ienes (equivalente a 35 euros ou 196 reais) para acompanhar as atividades do PSG no estádio de rúgbi Chichibunomiya, no centro de Tóquio. O tecnico Galtier treinou sua equipe com a seguinte formação: Sergio Ramos, Marquinhos e Kimpembe na defesa com três, Hakimi, Gueye, Vitinha e Nuno Mendes (depois substituídos por Paredes, Verratti e Bernat); Messi centralizado como meia e Neymar e Mbappé na frente.

O L’Équipe avaliou o sistema tático como “promissor” e informou que Mbappé foi o mais festejado pelos fãs nipônicos. O primeiro teste do trio de ataque sob o comando de Galtier deve ocorrer na próxima quarta-feira, 20, às 7h30 (de Brasília), em amistoso diante do Kawasaki Frontale, com transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!