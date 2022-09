Gabriel Jesus revela divergências com Guardiola e explica saida do City

O atacante brasileiro Gabriel Jesus já é um dos grandes destaques da temporada 2022/23 na Premier Leagues após deixar o Manchester City nesta temporada e assinar contrato com o Arsenal. Em oito jogos pelo clube londrino, o jogador já soma quatro gols e três assistências. Em entrevista à ESPN na última quinta-feira, 29, Jesus revelou ter decidido deixar o City após seis anos em razão de divergências de trabalho com o técnico Pep Guardiola.

Jesus se disse grato ao clube e ao treinador catalão que pediu sua contratação junto ao Palmeiras, mas admitiu que a insistência para que atuasse na ponta-direita, com tantas obrigações táticas, além de constantemente revezar entre os titulares, o desmotivou.

“Eu fui muito feliz no Manchester City. Não é que eu estava infeliz lá, mas também tive que aceitar a forma como o time queria que eu jogasse, e isso era algo claro. O negócio era a forma que ele (Guardiola) entendia o futebol e o que ele queria”, disse. “Aí vai de você aceitar isso ou não. Se você não aceita, é ‘obrigado’, e vamos embora para outro desafio”.

O atacante de 25 anos apontou que no City, Guardiola preferia que os atacantes não ficassem muito com a bola, por conta da presença mais incisiva dos meio-campistas na parte ofensiva do esquema. Jesus, por sua vez, buscava mais protagonismo. “Quero outra coisa para mim’. Agradeci, ‘obrigado por tudo’, ele entendeu e vamos embora”, contou ele.

Decidido, o jogador foi vendido ao Arsenal por 45 milhões de libras (cerca de 267,86 milhões de reais) durante a última janela de transferências na Europa. Ao iniciar os trabalhos em Londres, Jesus contou que em seu primeiro contato com o técnico Mikel Arteta, que foi auxiliar de Guardiola no City, o entendimento foi imediato.

“É diferente aqui no Arsenal. É futebol diferente, são jogadores diferentes, formas diferentes de jogar. Lá no City era o atacante não pegava tanto na bola, é só você assistir aos jogos para ver. E, quando era para tocar na bola, não era o atacante, porque ele (Guardiola) acabava colocando um meia para vir buscar. Agora, estou solto em campo, jogando bola com um sorriso no rosto e tentando fazer meu máximo sempre”.

O próximo desafio de Gabriel Jesus está marcado para este sábado, 01, às 8h30 (de Brasília), contra o Tottenham, com transmissão ao vivo pelo canal de TV fechada ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

