Gabriel Jesus recebe a 9 do Arsenal e cita admiração por Thierry Henry

Gabriel Jesus está de casa nova. O atacante brasileiro se apresentou nesta segunda-feira, 4, ao Arsenal e já recebeu a camisa 9 das mãos do técnico Mikel Arteta, com quem já havia trabalhado no Manchester City. Jesus se disse orgulhoso de representar o clube de Londres e disse ter simpatia antiga pelos Gunners graças a Thierry Henry, maior artilheiro da história da equipe, com 228 gols.

“Eu acompanhava o Arsenal quando era jovem por causa de [Thierry] Henry”, contou Jesus em entrevista ao site do clube. “Obviamente, não acompanhei muitos times europeus, mas quando vi alguns dos jogadores que estiveram aqui, pensei: ‘uau, este clube é grande’. Quando joguei contra o Arsenal, sempre observei o Emirates, um estádio muito bom, estou muito animado para jogar aqui”, disse Jesus, que já posou para fotos no estádio.

O jogador agradeceu o técnico Arteta, que foi assistente de Pep Guardiola anos atrás, pela confiança. “Falamos algumas vezes sobre o clube, os jogadores, o projeto e o futuro. Eu confio 100% em Mikel. Me diverti muito com ele antes, ele é um cara muito bom e um treinador muito bom também”, disse. “Ele me ajudou muito [no Manchester City]. Sempre ficávamos juntos após as sessões de treinamento e fazíamos atividades de finalização ou algo assim. Ele é um cara muito inteligente e foi um jogador incrível.”

