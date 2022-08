Gabriel Jesus marca golaço e comanda nova vitória do Arsenal

Neste sábado, 8, Gabriel Jesus mostrou de fato que já está se sentindo em casa no Arsenal. Depois de passar em branco na abertura do Campeonato Inglês, o atacante brasileiro pisou pela primeira vez no Emirates como jogador dos Gunners e deixou sua marca na vitória por 4 a 2 contra o Leicester.

Com direito a golaço e depois para ampliar, Jesus liderou o ataque do Arsenal e ajudou a construir a vitória dentro de casa. O também brasileiro Gabriel Martinelli foi o autor do quarto gol e fechou o confronto em Londres.

O Arsenal construiu a vitória ainda no primeiro tempo. Sem deixar os visitantes respirarem, a rede balançou aos 23 minutos, quando Jesus recebeu na grande área e mostrou toda sua qualidade para encobrir o goleirão rival.

Mais 12 minutos de bola rolando e o brasileiro voltou a marcar, dessa vez aproveitando o desvio em escanteio e apenas empurrando para o fundo da rede. O Leicester diminuiu na segunda etapa, com gol contra de Saliba, mas não deu tempo de ensaiar uma reação e buscar o empate.

Logo após sofrer o tento, Xhaka aproveitou a falha do goleiro adversário e anotou o terceiro. Mais uma vez os Foxes foram teimosos e Maddison colocou os visitantes de volta ao jogo, mas a tarde era dos Gunners e dos brasileiros.

Para fechar a conta, Gabriel Jesus serviu o chará Gabriel Martinelli que finalizou cruzado para o quarto e último gol do Arsenal.

