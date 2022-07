Gabriel Jesus marca dois gols em estreia pelo Arsenal; assista

Gabriel Jesus deixou ótima impressão em sua estreia pelo Arsenal. Ele entrou no intervalo do amistoso de pré-temporada diante do Nuremberg, da Alemanha, e, com menos de dois minutos em campo, marcou um bonito gol, o primeiro dos Gunners na casa do time alemão. Pouco depois, marcou mais um e ajudou o time a vencer, de virada, por 5 a 3.

🇧🇷 GABRIEL JESUS! 🇧🇷

A equipe alemã abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mas sucumbiu na segunda etapa. Gabriel Jesus se movimentou bem e participou do terceiro e do quarto gols do Arsenal, ambos contra, de Schindler e Handwerker. Elneny havia marcado o segundo dos Gunners.

VIRAMOS! 👏

O brasileiro formou o ataque com o xará e compatriota Gabriel Martinelli, de quem recebeu assistência para marcar o quinto do time.

Alô, mãe! Já marquei o meu 1° double! 📞

Jesus foi apresentado no início da semana e recebeu a camisa 9 das mãos do técnico Mikel Arteta, com quem já havia trabalhado no Manchester City. Tetracampeão inglês, Jesus perdeu espaço na equipe dirigida por Pep Guardiola após a chegada do norueguês Erling Haaland e agora buscará retomar a melhor forma em Londres.

No Arsenal, Jesus deverá ser titular absoluto, o que pode ajudá-lo inclusive na briga por uma vaga na seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo do Catar em novembro. Alguns de seus concorrentes por posição também devem ter novo clube na temporada: Richarlison já acertou com o Tottenham, enquanto Raphinha e Antony negociam com gigantes do continente.